Поиски пропавшего в море россиянина продолжаются на Пхукете

Операция по поиску господина Смояна была приостановлена с наступлением темноты вчера вечером и возобновлена утром 13 мая. К прочесыванию акваторию и прибрежных районов у мыса Промтхеп привлечены спасатели разных ведомств и организаций, использующие лодки и аквабайки, а также осматривающие побережье на ногах.
Об использовании авиации третьего командования ВМФ пока ничего не сообщалось, но известно, что еще вчера для поисков люди запускали обычные коммерческие беспилотники-квадрокоптеры. Найти господина Смояна это не помогло.
В поисковом штабе сегодня заявили, что погодные условия сейчас, несмотря на солнечное небо, хуже, чем были вчера. Операцию осложняют сильные волны, которые связывают с циклоном Мока, движущимся на Пхукет из Андаманского моря. Поиски продолжаются.