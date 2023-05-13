Поиски пропавшего в море россиянина продолжаются на Пхукете

Пхукетские спасатели продолжают операцию по поиску россиянина Юрия Смояна, пропавшего в море утром 12 мая. Мужчина находился на прибрежных скалах мыса Промтхеп с тремя друзьями, когда всю группу сбила с ног большая волна. Более суток господин Смоян значится пропавшим без вести, но в штабе поисковой операции признают, что шансы найти его живым невелики.

Иккапоп Тхонгтуб

Второй день операции по поиску Юрия Смояна, пропавшего в море у мыса Промтхеп. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Второй день операции по поиску Юрия Смояна, пропавшего в море у мыса Промтхеп. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Второй день операции по поиску Юрия Смояна, пропавшего в море у мыса Промтхеп. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Второй день операции по поиску Юрия Смояна, пропавшего в море у мыса Промтхеп. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Второй день операции по поиску Юрия Смояна, пропавшего в море у мыса Промтхеп. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Операция по поиску господина Смояна была приостановлена с наступлением темноты вчера вечером и возобновлена утром 13 мая. К прочесыванию акваторию и прибрежных районов у мыса Промтхеп привлечены спасатели разных ведомств и организаций, использующие лодки и аквабайки, а также осматривающие побережье на ногах.

Об использовании авиации третьего командования ВМФ пока ничего не сообщалось, но известно, что еще вчера для поисков люди запускали обычные коммерческие беспилотники-квадрокоптеры. Найти господина Смояна это не помогло.

В поисковом штабе сегодня заявили, что погодные условия сейчас, несмотря на солнечное небо, хуже, чем были вчера. Операцию осложняют сильные волны, которые связывают с циклоном Мока, движущимся на Пхукет из Андаманского моря. Поиски продолжаются.