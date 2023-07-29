Поиски пропавшего на пляже Фридом иностранца не принесли результатов

На Пхукете завершился второй день операции по поиску иностранца, отправившегося купаться на пляже Фридом в пятницу, 28 июля, и не сумевшего выбраться на берег. Мужчину искали до наступления темноты вчера и в течение всего светового дня сегодня. Каких-либо результатов операция не принесла.

Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец не смог выбраться из воды на пляже Фридом 28 июля. Поиски пропавшего в море мужчины пока не принесли результатов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец не смог выбраться из воды на пляже Фридом 28 июля. Поиски пропавшего в море мужчины пока не принесли результатов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец не смог выбраться из воды на пляже Фридом 28 июля. Поиски пропавшего в море мужчины пока не принесли результатов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец не смог выбраться из воды на пляже Фридом 28 июля. Поиски пропавшего в море мужчины пока не принесли результатов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец не смог выбраться из воды на пляже Фридом 28 июля. Поиски пропавшего в море мужчины пока не принесли результатов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец не смог выбраться из воды на пляже Фридом 28 июля. Поиски пропавшего в море мужчины пока не принесли результатов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец не смог выбраться из воды на пляже Фридом 28 июля. Поиски пропавшего в море мужчины пока не принесли результатов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В ходе второго дня поисков, 29 июля, была озвучена подтвержденная информация о личности пропавшего. Это 22-летний гражданин Сенегала по имени Шейкуна Ба (во всяком случае в страну он въехал по сенегальскому паспорту со студенческой визой).

Вместе с господином Ба в воде был 22-летний француз Йорам Буалем Машрауи, который сумел выбраться на берег. В изначальным сообщения, поступивших в экстренные службы, говорилось об «утонувшем французе». Приведенные выше уточненные данные легко объясняют ошибку.

Господин Ба и господин Маррауи купались на пляже Фридом с утра и до полудня 28 июля. По словам пхукетских спасателей, вызванных на место событий, на пляже были установлены красные флаги, запрещающие входить в воду.

Эти флаги видны и на фотографиях, сделанных на Фридоме сегодня, 29 июля. При этом снимки подтверждают, что даже после происшествия с господином Ба люди продолжают купаться на пляже.

Накануне пляжные спасатели Патонга в очередной раз повторили призыв к туристам не игнорировать флаги, запрещающие купание. Из публикации на странице Patong Surf Life Saving следует, что игнорирование туристами запрета носит систематический характер.

С 30 июля по 2 августа на Пхукете объявлено штормовое предупреждение. На море ожидаются волны высотой до 3 метров и более 3 метров в зонах штормов, маломерным судам запрещено покидать места стоянки.