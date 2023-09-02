Поиски пропавшего на Най-Янге «россиянина» не принесли результатов

Операция по поиску молодого русскоговорящего мужчины, пропавшего в море на Най-Янге вечером 1 сентября, пока не принесла результатов. Полиция уточнила, что пропавший турист – 18-летний Дмитрий Роща, гражданин Казахстана. На пляже он находился с друзьями. Также уже подтверждено, что молодого человека не смыло с берега волной, а он сам пошел в воду, несмотря на плохую погоду. Впрочем, на сегодняшних фото с Най-Янга тоже видно людей, находящихся в воде.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Сентября 2023, 06:06 PM

Подросток из Кахахстана пропал в море 1 сентября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Саку получила сообщение о пропавшем в море «россиянине» около 19:30. На берегу полицейских встретили друзья Дмитрия Рощи, среди которых по имени была названа лишь 17-летняя Анна Шатрова, тоже гражданка Казахстана. Полиция не уточнила, связывают ли ее с Рощей какие-либо отношения.

Спасатели попытались организовать поисковую операцию в тот же вечер, но из-за темноты и сложных погодных условий она была свернута к 20:30.

Утром поиски возобновились, но никаких результатов усилия не принесли. Погода на Пхукете в течение всего дня 2 сентября оставалась штормовой. Последние сообщения в редакцию «Новостей Пхукета» поступили в районе 16:00, ничего об успехах в них не было.

Утром 3 сентября спасатели Kusoldharm и сотрудники других служб должны начать третий день поисков. Пхукетские спасатели, участвовавшие в ряде таких операций раньше, не видят особых шансов на обнаружение 18-летнего юноши живым.

Штормовое предупреждение на Пхукете действует уже несколько дней. Сегодня утром синоптики Phuket Met выпустилили очередное уведомление, в котором горовится, что погодные условия останутся неблагоприятными до 4 сентября включительно.