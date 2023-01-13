Поиски пропавшего катамарана Marco Polo продолжаются

Пхукетский офис Управления рыболовства повторил свою просьбу к оператором рыболовецких судов обращать внимание на встречаемые в море парусные катамараны в связи с исчезновением 40-футовой лодки Marco Polo, стоявшей на якоре у пляжа НайХарн и пропавшего утром 28 декабря. Сначала катамаран считали украденным и угнанным в Малайзию или Индонезию, сейчас приоритетной является версия, что он сорвался с якоря и дрейфует в сторону Никобарских островов.

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Катамаран Marco Polo пропал 28 декабря с места стоянки у пляжа Най-Харн. Фото: Radio Thailand Phuket

Катамаран Marco Polo пропал 28 декабря с места стоянки у пляжа Най-Харн. Фото: Radio Thailand Phuket

Катамаран Marco Polo пропал 28 декабря с места стоянки у пляжа Най-Харн. Фото: Radio Thailand Phuket

Глава пхукетского офиса Управления рыболовства Ситхипон Муангсонг напомнил 12 января, что о пропаже катамарана сообщил его владелец, 58-летний Марко Чеферин (Сеферин), гражданин Германии давно живущий на Пхукете и являющийся известным членом местных сообществ яхтсменов и дайверов.

Владелец предлагает награду за информацию, которая поможет вернуть его Marco Polo, но размер «приза» господин Муангсонг не озвучил. Передать же данные можно кхун Джейн, жене господина Чеферина. Ее телефон – 090-332180.

Marco Polo – 40-футовый парусный катамаран Fountaine Pajot Lavezzi 40, стоимость которого оценивается примерно в 10 млн бат. Лодка ходит под флагом Таиланда, регистрационный номер – 6451 00980.

Информация по пропаже судна передана во все профильные инстанции, включая местный штаб военно-морского флота. Так что обратиться с информацией можно на флотскую горячую линию 1465.