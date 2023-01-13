Поиски пропавшего катамарана Marco Polo продолжаются

Глава пхукетского офиса Управления рыболовства Ситхипон Муангсонг напомнил 12 января, что о пропаже катамарана сообщил его владелец, 58-летний Марко Чеферин (Сеферин), гражданин Германии давно живущий на Пхукете и являющийся известным членом местных сообществ яхтсменов и дайверов.
Владелец предлагает награду за информацию, которая поможет вернуть его Marco Polo, но размер «приза» господин Муангсонг не озвучил. Передать же данные можно кхун Джейн, жене господина Чеферина. Ее телефон – 090-332180.
Marco Polo – 40-футовый парусный катамаран Fountaine Pajot Lavezzi 40, стоимость которого оценивается примерно в 10 млн бат. Лодка ходит под флагом Таиланда, регистрационный номер – 6451 00980.
Информация по пропаже судна передана во все профильные инстанции, включая местный штаб военно-морского флота. Так что обратиться с информацией можно на флотскую горячую линию 1465.