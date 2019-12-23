Поиск пропавших каякеров оставили их родственникам

Матеуш Юшкиевич и Веракан Сириракон пропали во время прогулки на каяках 7 декабря. Официальная поисковая операция продолжалась три недели.

Новости Пхукета

23 Декабря 2019, 01:55 PM

Фото: Туристическая полиция

Официальные лица приняли решение «снизить интенсивность» операции по поиску гражданки Таиланда и гражданина Польши, пропавших во время прогулки на каяках 7 декабря. Как заявил майор туристической полиции Эккачай Сири, с 20 декабря целенаправленного поиска каякеров не ведется. При этом офицер отказался назвать это прекращением поисковой операции.

«Это не остановка поисков. Это лишь снижение интенсивности поисков», – заявил майор.

По словам офицера, все задействованные в операции сотрудники вернулись к своим обычным обязанностям, но во время выходов в море для решения других задач продолжат и искать следы каякеров.

26-летний Матеуш Юшкиевич и 23-летняя Веракан Сириракон вместе с друзьями арендовали каяки на пляже Януй и отправились осматривать акваторию, однако на обратном пути отстали от остальных членов группы, позвонили им по телефону и сообщили, что не могут вернуться на пляж самостоятельно. Друзья пропавших добрались до берега уже после захода солнца и подняли тревогу, но найти Матеуша и Веракан в темноте не удалось. На связь они больше не выходили.

Активная фаза поисков продолжалась в течение первых пяти дней, когда вертолеты ВМФ и туристической полиции совершили 18 вылетов, а группы на лодках выполнили 34 выхода в море. С 12 декабря вертолеты были отозваны, равно как и часть принимавших участие в операции лодок, внимание оставшихся было переключено на прибрежные воды и побережье. Одновременно к поискам пропавших были подключены дайверы. Также примерно в этот момент родственники пропавшей тайки и поляка начали свою собственную поисковую операцию, которую продолжают до сих пор.

«Наши поиски будут возобновлены, если семьям пропавших удастся что-то узнать или появится какая-либо наводка, например, спасательный жилет, каяк или что-то еще. Когда появится какой-то ключ к месту нахождения пропавших, мы подключимся к работе», – заявил майор Сири.