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Поиск американца и тайки с демонтированной морской платформы продолжается

Полиция продолжает поиски жильцов демонтированного пхукетского систейда (оборудованной для жилья морской платформы), однако ордеров на их арест полицейские пока еще не запросили. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции 23 апреля шеф полиции Пхукета генерал-майор Висан Панмани.

Новости Пхукета

24 Апреля 2019, 02:34 PM
Шеф полиции Пхукета генерал-майор Висан Панмани (в центре) в глубоководном порту. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Висан Панмани (в центре) в глубоководном порту. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выступая перед прессой, генерал Панмани рассказал, что американца Чада Элвартовски и его тайскую спутницу/супругу Супрани Тхепдет отследили до находящегося у границы с Малайзией острова Тарутао по сигналу мобильного телефона, но затем аппарат был отключен. Генерал не уточнил, обращались ли тайские полицейские за помощью к коллегам из соседней страны или в посольство США.

Оборудованная для проживания морская платформа была размещена в 42 км от побережья Пхукета в феврале. Платформа позиционировалась как систейд, то есть объект, находящийся вне юрисдикции какого-либо государства. При этом размещена она была в пределах исключительной экономической зоны Таиланда (хотя и за пределами территориальных вод страны).

Проживавшие на платформе господин Элвартовски и госпожа Тхепдет документировали свой опыт вплоть до середины апреля, когда представители ВМФ Таиланда заявили о намерении возбудить против них уголовное дело по признакам статьи 119 УК Таиланда (нарушение территориальной целостности страны, наказание – вплоть до пожизненного срока или смертной казни). После этого американец и его тайская спутница покинули платформу и скрылись.

В беседе с The Phuket News господин Элвартовски утверждал, что является лишь энтузиастом систейдинга и отношения к строительству и установке платформы не имеет. Аналогичное заявление на своем сайте сделал и проект Ocean Builder, пообещавший привлечь правительство Таиланда к ответственности в случае демонтажа их платформы.

В субботу, 20 апреля, официальный представитель ВМФ Таиланда вице-адмирал Карн Ди-Убон объявил о том, что платформа будет демонтирована, отбуксирована на Пхукет и передана полиции Вичита в качестве ключевой улики по делу против господина Элвартовски. При этом в официальном заявлении ВМФ говорилось уже не о деле в отношении пары, а о деле в отношении только американца.

Операция по демонтажу систейда и доставке его в глубоководный порт Пхукета была проведена силами ВМФ в понедельник, 23 апреля. На последовавшей за этим пресс-конференции глава пхукетской полиции подтвердил, что Иммиграционное бюро уже отозвало выданное американцу разрешение на пребывание в стране. Если он в настоящий момент продолжает находится в Королевстве, то само это уже является нарушением законодательства и основанием для задержания. При этом ордер на арест американца непосредственно по делу о систейде (статья 119 УК Таиланда) полиция пока не запрашивала.

«Мы подождем, пока прокуратура не завершит первоначальное расследование, а затем запросим ордер на арест», – заявил генерал Панмани.

При этом речь шла вновь лишь об ордере на арест американца, а не его тайской спутницы.

«Мы хотим лишь поговорить с ней о том, чтобы она помогла в расследовании», – указал шеф полиции Пхукета.

Генерал Панмани подчеркнул, что по его информации, вслед за первым систейдом у берегов Пхукета должны были появиться еще 19 платформ, что «представляет новую разновидность угроз национальной безопасности».

«Подобное дозволять нельзя», – заявил генерал

Дело против господина Элвартовски ведет подполковник Сириват Инйим из полиции Вичита. В беседе с The Phuket News, состоявшейся 19 апреля, подполковник заявил, что перед выдвижением обвинений по статье 119 УК Таиланда необходимо удостовериться в том, что угроза национальной безопасности и территориальной целостности страны действительно имелась.

«В противном случае я попрошу прокурора переквалифицировать дело на менее тяжкую статью, которая, весьма вероятно, не будет предусматривать наказания вплоть до смертной казни», – говорил подполковник Инйим.

Присутствовавший на пресс-конференции 23 числа губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана указал, что проверка проводится и в отношении верфи, которая была непосредственным исполнителем заказа на постройку платформы и размещение ее в заливе Пханг-Нга. Официальные лица проверяют верфь на предмет соответствия Закону о фабриках от 1992 года. Под вопросом – наличие у предприятия лицензии на операционную деятельность. При этом обвинений против владельцев или менеджмента верфи пока не выдвигалось.

«Расследование пока что продолжается», – заявил губернатор Тавипатана.
На той же пресс-конференции глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Ситтипорн Маткасем обратился к гражданам с призывом сообщать в компетентные органы о возможных будущих попытках строительства жилых платформ у побережья острова. Как и шеф полиции Пхукета, он назвал систейдинг «угрозой нового типа, имевшей место в Таиланде».

 

 

 

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