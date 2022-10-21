Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Погода на Пхукете улучшается, но водохранилища все еще переполнены

Согласно данным Метеорологического департамента Таиланда (TMD) за сегодняшний день, 21 октября, на острове выпало всего 21 мм осадков, на протяжении значительной части дня погода была солнечной.

Новости Пхукета

21 Октября 2022, 06:42 PM
Водохранилища Пхукета переполнены, но погода постепенно улучшается, осадков становится меньше. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета переполнены, но погода постепенно улучшается, осадков становится меньше. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета переполнены, но погода постепенно улучшается, осадков становится меньше. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета переполнены, но погода постепенно улучшается, осадков становится меньше. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета переполнены, но погода постепенно улучшается, осадков становится меньше. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета переполнены, но погода постепенно улучшается, осадков становится меньше. Фото: PR Phuket

Погодный радар в 16:30 пятницы, 21 октября. Фото: TMD

Погодный радар в 16:30 пятницы, 21 октября. Фото: TMD

Последнее предупреждение TMD о тайфуне Несат. Фото: TMD

Последнее предупреждение TMD о тайфуне Несат. Фото: TMD

Маршрут движения тайфуна Несат в сторону Таиланда. Фото: TMD

Маршрут движения тайфуна Несат в сторону Таиланда. Фото: TMD

Прогноз TMD на 22 октября предполагает вероятность сильных дождей на 60% территории Пхукета (против 70% днем ранее), прогнозируемая скорость ветра – 10 км/ч (против 12 км/ч сегодня).

Метеорологические предупреждения в связи с тайфуном Несат, который уже пониже до тропической депрессии, не выходят с 20 октября. Последнее было опубликовано в 19:00 четверга и предупреждало о сильных дождях и высоких волнах на море до 22 октября. Ни утром, ни вечером 21 числа новых предупреждений не было.

Тем временем водохранилища Пхукета продолжают принимать дождевую воду с холмов и сбрасывать ее по мере возможностей, поскольку озера уже формально превысили плановые показатели вместимости, сообщает Phuket Info Center.

В озере Банг-Вад в Кату сейчас содержится 10,47 млн кубометров воды, оно заполнено на 102,47%.

В озере Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне содержится 7,23 млн кубометров воды, оно заполнено на 100,5%.

В озере Кхонг-Кратха в Чалонге содержится 7,23 мл кубометров. Оно заполнено на 100,5%.

Темпы сброса воды следующие: Банг-Вад – 3,5 кубометров в секунду, Банг-Ньеу-Дам – 12 кубометров в секунду, Кхонг-Кратха – 2 кубометра в секунду.

При этом Phuket Info Center подчеркивает, что уровень воды во всех водохранилища демонстрирует тенденцию к снижению из-за сокращения объемов осадков в соответствующих районах острова.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Кабмин одобрил бюджет на мост до Ланты и через озеро Сонгкхла
Губернатор Пхукета встретился с послами Казахстана и Вьетнама
Полицию Пхукета проверили на наркотики
Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете
Новые сходы грунта с холмов блокируют дороги на Пхукете
У здания администрации провинции ограбили минимаркет
В Таиланде запретят вносить деньги на счет через банкомат без карты
Обвал грунта заблокировал Bypass Rd. в сторону Ко-Кэу
На перевале Кату-Патонг обрушилась дорога
Мэр Пхукет-Тауна попросил жителей быть готовыми к подъему уровня воды
Пхукет остается частично затопленным
Аэропорт Пхукета советует выезжать на рейсы заранее из-за дождей
Камала останется без света 19 октября
Переполненные водохранилища вызывают беспокойство у ответственных лиц
Наводнения продолжаются на Пхукете

 

QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential

 