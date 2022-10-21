Погода на Пхукете улучшается, но водохранилища все еще переполнены

Согласно данным Метеорологического департамента Таиланда (TMD) за сегодняшний день, 21 октября, на острове выпало всего 21 мм осадков, на протяжении значительной части дня погода была солнечной.

Новости Пхукета

Водохранилища Пхукета переполнены, но погода постепенно улучшается, осадков становится меньше. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета переполнены, но погода постепенно улучшается, осадков становится меньше. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета переполнены, но погода постепенно улучшается, осадков становится меньше. Фото: PR Phuket

Прогноз TMD на 22 октября предполагает вероятность сильных дождей на 60% территории Пхукета (против 70% днем ранее), прогнозируемая скорость ветра – 10 км/ч (против 12 км/ч сегодня).

Метеорологические предупреждения в связи с тайфуном Несат, который уже пониже до тропической депрессии, не выходят с 20 октября. Последнее было опубликовано в 19:00 четверга и предупреждало о сильных дождях и высоких волнах на море до 22 октября. Ни утром, ни вечером 21 числа новых предупреждений не было.

Тем временем водохранилища Пхукета продолжают принимать дождевую воду с холмов и сбрасывать ее по мере возможностей, поскольку озера уже формально превысили плановые показатели вместимости, сообщает Phuket Info Center.

В озере Банг-Вад в Кату сейчас содержится 10,47 млн кубометров воды, оно заполнено на 102,47%.

В озере Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне содержится 7,23 млн кубометров воды, оно заполнено на 100,5%.

В озере Кхонг-Кратха в Чалонге содержится 7,23 мл кубометров. Оно заполнено на 100,5%.

Темпы сброса воды следующие: Банг-Вад – 3,5 кубометров в секунду, Банг-Ньеу-Дам – 12 кубометров в секунду, Кхонг-Кратха – 2 кубометра в секунду.

При этом Phuket Info Center подчеркивает, что уровень воды во всех водохранилища демонстрирует тенденцию к снижению из-за сокращения объемов осадков в соответствующих районах острова.