Погода на Пхукете улучшается, но водохранилища все еще переполнены

Прогноз TMD на 22 октября предполагает вероятность сильных дождей на 60% территории Пхукета (против 70% днем ранее), прогнозируемая скорость ветра – 10 км/ч (против 12 км/ч сегодня).
Метеорологические предупреждения в связи с тайфуном Несат, который уже пониже до тропической депрессии, не выходят с 20 октября. Последнее было опубликовано в 19:00 четверга и предупреждало о сильных дождях и высоких волнах на море до 22 октября. Ни утром, ни вечером 21 числа новых предупреждений не было.
Тем временем водохранилища Пхукета продолжают принимать дождевую воду с холмов и сбрасывать ее по мере возможностей, поскольку озера уже формально превысили плановые показатели вместимости, сообщает Phuket Info Center.
В озере Банг-Вад в Кату сейчас содержится 10,47 млн кубометров воды, оно заполнено на 102,47%.
В озере Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне содержится 7,23 млн кубометров воды, оно заполнено на 100,5%.
В озере Кхонг-Кратха в Чалонге содержится 7,23 мл кубометров. Оно заполнено на 100,5%.
Темпы сброса воды следующие: Банг-Вад – 3,5 кубометров в секунду, Банг-Ньеу-Дам – 12 кубометров в секунду, Кхонг-Кратха – 2 кубометра в секунду.
При этом Phuket Info Center подчеркивает, что уровень воды во всех водохранилища демонстрирует тенденцию к снижению из-за сокращения объемов осадков в соответствующих районах острова.