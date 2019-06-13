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Погибший в Патонге австралиец мог выпасть с балкона в результате побочных эффектов прописанного ему лекарства

Мать 33-летнего австралийца Дэниела Партриджа, погибшего в результате падения с отельного балкона ночью 9 июня, изложила свою версию возможных обстоятельств гибели сына. По словам Линды Патридж, причиной смерти могли быть галлюцинации, возникшие как побочный эффект трамадола, прописанного ему тайскими врачами после ДТП.

Новости Пхукета

13 Июня 2019, 12:00 PM
Фото: frankieleon / Flickr

Фото: frankieleon / Flickr

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, австралиец Дэниел Партридж выпал с балкона отеля C&N Hotel на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в Патонге около 2:00 ночи 9 июня.

Очевидцы рассказали полиции, что мужчина карабкался по внешнему ограждению балкона и в какой-то момент сорвался с него. При этом персонал отеля заявил полицейским, что мужчина сильно злоупотреблял спиртным на отдыхе. Все это было отмечено в отчете полиции о происшествии.

Однако, как указала госпожа Партридж, некоторые важные моменты в отчет не попали. В частности, до обращения австралийки в The Phuket News не было известно, что за несколько дней до гибели ее сын попал в аварию, после которой местные врачи прописали ему в качестве обезболивающего психотропный опиоидный анальгетик трамадол. Среди побочных эффектов данного препарата значатся, в том числе, головокружение, заторможенность и спутанность сознания, галлюцинации, нервозность, проблемы со сном и нарушение координации движений.

Как рассказала госпожа Партридж, после начала приема трамадола Дэниел обратился в больницу с жалобами на дизориентацию и спутанность сознания, но врачи лишь провели сканирование мозга и заявили мужчине, что волноваться не очень. Об этом Линде Партридж рассказал друг Дэниела, отдыхавший на Пхукете вместе с ним и снимавший в отеле соседний номер.

«Его друг также сообщил мне, что он не употреблял спиртное дни напролет, а лишь выпивал пару бокалов по вечерам» – добавила она.

По словам женщины, на теле ее сына была обнаружена сыпь, вероятно, возникшая в следствии реакции организма на трамадол. При этом врачи, как заявила Линда Партриджа, классифицировали сыпь как следы от укусов насекомых.

Кроме того, госпожа Партридж заявила, что в ночь происшествия дверь в номер ее сына была закрыта на щеколду изнутри. По ее словам это опровергает предположение о том, что мужчина мог потерять ключи от номера, когда находился вне его, а затем решить попробовать проникнуть внутрь через балкон.

«Эту картину нам удалось собрать воедино на основании звонков и сообщений от моего сына, а также рассказов путешествовавшего с ним друга», – отметила госпожа Партридж.

«Мы искренне полагаем, что он страдал от галлюцинаций в ночь смерти и в ночь до этого. Мы считаем, что он не был в здравом сознании, и все это именно из-за трамадола», – заявила она.

По словам госпожи Партридж, ее крайне беспокоит тот факт, что в СМИ ее сына описали как сильно пьющего безалаберного туриста.

«Дэниел никогда не стал бы лазить по балконам, как было описано в прессе. Это совершенно не в его характере», – отметила она.

 

 

 

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