Погибший в Патонге австралиец мог выпасть с балкона в результате побочных эффектов прописанного ему лекарства

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, австралиец Дэниел Партридж выпал с балкона отеля C&N Hotel на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в Патонге около 2:00 ночи 9 июня.
Очевидцы рассказали полиции, что мужчина карабкался по внешнему ограждению балкона и в какой-то момент сорвался с него. При этом персонал отеля заявил полицейским, что мужчина сильно злоупотреблял спиртным на отдыхе. Все это было отмечено в отчете полиции о происшествии.
Однако, как указала госпожа Партридж, некоторые важные моменты в отчет не попали. В частности, до обращения австралийки в The Phuket News не было известно, что за несколько дней до гибели ее сын попал в аварию, после которой местные врачи прописали ему в качестве обезболивающего психотропный опиоидный анальгетик трамадол. Среди побочных эффектов данного препарата значатся, в том числе, головокружение, заторможенность и спутанность сознания, галлюцинации, нервозность, проблемы со сном и нарушение координации движений.
Как рассказала госпожа Партридж, после начала приема трамадола Дэниел обратился в больницу с жалобами на дизориентацию и спутанность сознания, но врачи лишь провели сканирование мозга и заявили мужчине, что волноваться не очень. Об этом Линде Партридж рассказал друг Дэниела, отдыхавший на Пхукете вместе с ним и снимавший в отеле соседний номер.
«Его друг также сообщил мне, что он не употреблял спиртное дни напролет, а лишь выпивал пару бокалов по вечерам» – добавила она.
По словам женщины, на теле ее сына была обнаружена сыпь, вероятно, возникшая в следствии реакции организма на трамадол. При этом врачи, как заявила Линда Партриджа, классифицировали сыпь как следы от укусов насекомых.
Кроме того, госпожа Партридж заявила, что в ночь происшествия дверь в номер ее сына была закрыта на щеколду изнутри. По ее словам это опровергает предположение о том, что мужчина мог потерять ключи от номера, когда находился вне его, а затем решить попробовать проникнуть внутрь через балкон.
«Эту картину нам удалось собрать воедино на основании звонков и сообщений от моего сына, а также рассказов путешествовавшего с ним друга», – отметила госпожа Партридж.
«Мы искренне полагаем, что он страдал от галлюцинаций в ночь смерти и в ночь до этого. Мы считаем, что он не был в здравом сознании, и все это именно из-за трамадола», – заявила она.
По словам госпожи Партридж, ее крайне беспокоит тот факт, что в СМИ ее сына описали как сильно пьющего безалаберного туриста.
«Дэниел никогда не стал бы лазить по балконам, как было описано в прессе. Это совершенно не в его характере», – отметила она.