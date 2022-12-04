Поезд сошел с рельсов после взрыва на железной дороге в южном Таиланде

Сотрудники госкорпорации State Railway of Thailand должны сегодня (4 декабря) приступить к восстановлению железнодорожного полотна в Садао, где произошел взрыв 3 декабря. Источники Bangkok Post говорят, что на путях была заложена самодельная бомба, но официально это еще сказано не было. В результате взрыва сошел с рельсов грузовой состав, но ни машинисты поезда, ни других люди не пострадали.

Новости Пхукета

Товарный поезд сошел с рельсов после взрыва на железной дороге в провинции Сонгкхла. Фото: Аssawin Pakkawan / Bangkok Post

Товарный поезд сошел с рельсов после взрыва на железной дороге в провинции Сонгкхла. Фото: Аssawin Pakkawan / Bangkok Post

Товарный поезд сошел с рельсов после взрыва на железной дороге в провинции Сонгкхла. Фото: Аssawin Pakkawan / Bangkok Post

Взрыв на железнодорожных путях к северу от станции Кхлонг-Нгэ приграничной провинции Сонгкхла прогремел после полудня 3 декабря. В этот момент по данному участку следовал товарный поезд номер 707, направлявшийся из города Хат-Яй в малайзийский Паданг-Бесар. Состав перевозил груз каучука, сообщает Bangkok Post со ссылкой на источник.

Согласно информации тайских СМИ, крушению поезда предшествовал громкий взрыв. Прибывшие на место событий железнодорожники и сотрудники силовых ведомств обнаружили на путях воронку двухметровой глубины. Основная, но пока не озвученная официально, версия – на железной дороге было заложено самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва с рельсов сошли 11 из 20 вагонов поезда, однако никто из четырех находившихся в поезде человек не пострадал.

В воскресенье, 4 декабря, саперы должны закончить работу на месте взрыва и приступить к расчистке и восстановлению железной дороги в Паданг-Бесар. Работы, как сообщил источник Bangkok Post, должны занять несколько дней.

Газета не указывает, как официальные лица квалифицировали произошедшее. Слово «теракт» в публикации Bangkok Post не встречается.

Комментируя участившиеся уличные патрули в Патонге и других туристических местах Пхукета, власти провинции отмечают, что они направлены не только на борьбу с обычным криминалом, но и на противодействие «символическим» насильственным акциям.

Власти Пхукета напрямую не связывают усиление мер безопасности с ситуацию в приграничных провинциях Таиланда, где местные сепаратистские движения продолжают вооруженную борьбу с властями.

Последний громкий инцидент произошел 22 ноября, когда заминированный автомобиль взорвался у полицейского общежития в Наратхивате. В результате взрыва погиб один человек и около 30 пострадали.

На Пхукете последний инцидент, связанный с «повстанческим» движением в южном Таиланде произошел в 2016 году. Тогда в результате взрывов двух бомб в Патонге пострадал один человек. Еще две зажигательные бомы были найдены не сработавшими.