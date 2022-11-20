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Подводный субботник Go Green Active проходит в Патонге

В субботу, 19 ноября, в Патонге прошла церемония официального открытия подводного субботника Go Green Active, который, по задумке властей Пхукета, должен установить мировой рекорд по количеству дайверов, одновременно принимающих участие в экологической акции.

Новости Пхукета

20 Ноября 2022, 08:00 AM
Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Первый день Go Green Active в Патонге. Фото: PR Patong

Официальная церемония открытия Go Green Active прошла утром 19 ноября в Лома-Парке. Участие в мероприятии приняли мэр Патонга Чалермсак Манисри, вице-губернатор Пичет Панапонг и глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Апхакорн Юконгкэу.

На церемонии были произнесены ожидаемые напутственные слова для участников, повторены тезисы о важности сохранения морской экосистемы на Пхукете и защиту разных форм жизни, включая кораллы, анемонов, рыб и других представителей водной фауны и флоры.

«Мы приглашаем местных дайверов, равно как и ныряльщиков со всего мира, принять участие в мероприятии и вместе установить новый мировой рекорд Гиннесса. Как ожидается, на акции соберутся более 600 дайверов», – заявил муниципалитет Патонга в публикации от 19 ноября.

Ранее официальные лица говорили, что всего принять участие в Go Green Active в той или иной роли должны свыше 4 тыс. человек. Даты мероприятия были заявлены как с 18 по 20 ноября, то есть сегодняшний день должен стать для Go Green Active заключительным.

При этом власти пока не уточнили, какую именно запись о рекорде они хотят видеть в Книге рекордов Гиннеса в связи со своим мероприятием. На утренних фото с официального открытия Go Green Active присутствуют почти исключительно тайцы, иностранных участников практически не видно (впрочем, как и людей, в которых можно было бы однозначно опознать дайверов).

Параллельно с экологическими активностями на пляже в Патонге проходит ярмарка, на которую приглашаются все туристы и местные жители. Это сопутствующее мероприятие проводится под известным на острове брендом Phuket Tastival.

 

 

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