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Подводники подтвердили обнаружение старинной пушки у острова Рача-Ной

Утром 22 мая подводники ВМФ Таиланда обследовали объекты, обнаруженные на дне у острова Рача-Ной год назад, и подтвердили, что там покоятся старинная пушка и орудийный лафет.

Новости Пхукета

23 Мая 2019, 04:29 PM
Фото: Муниципалитет Раваи

Фото: Муниципалитет Раваи

По итогам визита к острову Рача-Ной вице-губернатор Тханьяват Чанпинит озвучил журналистам выводы подводников. Обнаруженный на дне предмет цилиндрической формы – это корабельная пушка длиной около 1 м и диаметром ствола около 20 см. Находящийся рядом с ним покрытый песком «сундук» – это лафет орудия.

По словам вице-губернатора Чанпинита, орудие и лафет датируются «ранним этапом эры Раттанакосин». Соответствующая эра в истории Сиама началась в 1782 году.

«Пушка похожа на ту, что была обнаружена в 1983 году на территории дома старшего судьи Ранонга и выставлена сейчас на обозрение перед зданием суда этой провинции», – добавил вице-губернатор Чанпинит.

Дальнейшая судьба находки, сделанной у Рача-Ной, будет решаться при участии Департамента искусств. Об этом заявил глава пхукетского офиса Минкультуры Комарт Панкерд. Кроме того, специалисты планируют осмотреть дно в поисках других исторических объектов.

Господин Панкерд также добавил, что планируется поднять все найденные объекты со дна и передать их в Национальный музей Таланга.

Напомним, о необычном предмете у острова Рача-Ной официальным лицам сообщил господин Ворапонг Йотхасута, капитана дайверского судна Sea-Asta. По словам капитана, пушка была замечена еще в прошлом году, но информация никого не заинтересовала до тех пор, пока он не проинформировал о находке лично главу Раваи Аруна Солоса.

Господин Солос утверждал, что 22 мая должна была быть предпринята попытка подъема находок со дна, однако этого не произошло.

 

 

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