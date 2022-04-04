Подвид коронавируса ХЕ, считающийся самым заразным, обнаружили в Таиланде

Тайские специалисты столкнулись с новым подвидом «омикрона» под названием ХЕ, который раньше встречался только в Великобритании, причем в небольшом количестве. ХЕ представляет собой гибрид вариантов коронавируса ВА.1 («омикрон») и ВА.2 («стелс-омикрон») и даже заразнее последнего.

4 Апреля 2022, 10:00 AM

Жители Бангкока в Санам-Луанге. Фото: Apichart Jinakul

Гибрид двух известных «омикронов» был обнаружен специалистами Центра медицинской геномики при бангкокской больнице Раматхибоди, сообщила 3 апреля газета Bangkok Post. Согласно публикации газеты, вирус был выявлен у тайского гражданина, однако о том, как он заразился британским ХЕ, информации нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пишет о подварианте ХЕ следующее: «Рекомбинант ХЕ (BA.1-BA.2) был впервые обнаружен в Великобритании 19 января, и с того момента поступила информация о более 600 выявленных и подтвержденных последовательностях. Ранние оценки указывают, что в плане распространения в популяции он имеет преимущество примерно в 10% в сравнении с ВА.2, однако эта информация требует дополнительного подтверждения».

Британское Агентство безопасности здравоохранения (UKHSCA), придерживается того же мнения и указывает, что ХЕ на 10% более более заразен, чем вариант ВА.2 («стелс-омикрон»), и на 43% превосходит по этому показателю B.1.1.529 (оригинальный «омикрон»).

Впрочем, окончательные выводы делать еще рано, добавляет главный медицинский консультант UKHSA Сьюзан Хопкинс в комментарии The Sun.

«Пока нет достоверных доказательств, чтобы делать выводы о трансмиссивности, тяжести или эффективности вакцин против него», – говорит она.