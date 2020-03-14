Тинейджер на мотоцикле врезался в припаркованный на Thepkrasattri Rd. грузовик с прицепом. Несмотря на наличие защитного шлема, молодой человек скончался.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Марта 2020, 12:24 PM

Подросток разбился на мотоцикле в Ко-Кэу. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в Ко-Кэу около 2:30 ночи пятницы, 13 марта.

На месте событий полицейские обнаружили припаркованный у края дороги грузовик с прицепом, в который сзади врезался мотоцикл Honda MSX. Тело погибшего мотоциклиста лежало на дороге. Установить личность погибшего оперативно не удалось.

41-летний водитель грузовика Аунгкан Кхунте рассказал полиции, что осуществлял доставку груза из Сарабури и остановился на обочине, чтобы зайти в магазин и поспать до утра в кабине. При этом от звука удара мотоцикла в прицеп он не проснулся.

В полиции добавили, что погибший тинейджер ехал на мотоцикле в наушниках.