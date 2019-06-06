Подросток разбился на мотоцикле на мокрой дороге

Пхукетский тинейджер серьезно пострадал в дорожной аварии, произошедшей сегодня (6 июня) во второй половине дня в Кату.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Июня 2019, 05:09 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о мотоциклетной аварии у автозаправки Bangchak на Phra Phuket Kaew Rd. около 14:00. Согласно предварительной версии событий, 19-летний мотоциклист Ватчарапхонг Пхунтхава потерял управление на мокрой дороге, что привело к падению.

Молодой человек управлял мотоциклом Honda CB650F и направлялся в Пхукет-Таун из Патонга, его отец ехал следом на пикапе.

К моменту прибытия парамедиков юноша был без сознания. После аварии его доставили в Vachira Hospital Phuket, информация о текущем состоянии мотоциклиста отсутствует.