Подросток пострадал в мотоциклетной аварии на Пхукете

Пхукетский тинейджер был госпитализирован с множественными травмами после того, как его мотоцикл на высокой скорости врезался в мачту электропередач на главном шоссе острова.

22 Февраля 2018 11:22:13

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП на Thepkrasattri Rd. в Срисунторне около 20:30 вечера 21 февраля. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили на месте событий врезавшийся в столб мотоцикл Honda Wave и лежащего рядом водителя – 19-летнего Чинатипа Пындудома.

Подросток в результате аварии получил травмы рук, ног и головы. Парамедики оказали ему первую помощь на месте после чего доставили в больницу Thalang Hospital.

Один из очевидцев аварии рассказал «Новостям Пхукета», что Чинатип на высокой скорости двигался по Thepkrasattri Rd. в северном направлении, но у храма Wat Tha Ruea не справился с управлением и врезался в мачту электропередач.

Судя по номерным знакам, мотоцикл Чинатип приобрел недавно, поскольку получить постоянные номера с черными буквами и цифрами на белом фоне юноша еще не успел.