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Подросток пострадал при пожаре в Рассаде

Семнадцатилетний юноша получили легкие травмы в результате пожара в бюджетном лонгхаусе на Soi Bang Chee Lao в Рассаде утром 7 июля. Молодой человек был дома один, когда розетка, куда был включен холодильник, спровоцировала возгорание. Днем раньше пожар произошел в уличной лапшичной на Soi Khok Makham в Раваи. О пострадавших в том случае не сообщалось.

Новости Пхукета

7 Июля 2023, 07:26 PM
Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Rassada Municipality

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в Рассаде 7 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пожар в Раваи 6 июля. Фото: Rawai Municipality

Пожар в Раваи 6 июля. Фото: Rawai Municipality

Пожар в Раваи 6 июля. Фото: Rawai Municipality

Пожар в Раваи 6 июля. Фото: Rawai Municipality

Полиция Пхукет-Тауна и экстренные службы муниципалитета Рассады получили сообщение о пожаре в жилой застройке к северу от автовокзала Phuket Bus Terminal 2 около 8:40 утра. На место событий были направлены три пожарным автомобиля, а также минимум одна машина скорой помощи.

Ликвидация возгорания, произошедшего в одной из квартире бюджетного лонгхауса, было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал лишь один юнит, но полученные повреждения характеризуются официальными лицами как серьезные.

Пожар произошел, когда в квартире находился один человек – 17-летний Джирают Сайвичиен. Юноша обесточил помещение, но остановить пламя не сумел. Молодой человек получили легкие травмы, но характер их официальные лица не указали. Размер материального ущерба также неизвестен.

Еще один пожар, но явно с меньшим ущербом, произошел 6 июля на в уличной лапшичной на Soi Khok Makham. Муниципалитет отчитался о ликвидации возгорания и о проведении «базового противопожарного инструктажа» для владельца. Из публикации властей следует, что причиной пожара стал газовый баллон, но на фото не видно каких-либо серьезных последствий возгорания. О жертвах не сообщалось.

 

 

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