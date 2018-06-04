Подросток погиб в мотоциклетной аварии на Пхукете

Медикам не удалось спасти 17-летнего Васурата Палапона, не справившегося с управлением спортивным мотоциклом на трассе, ведущей от памятника Героиням в сторону Банг-Ронга и Ао-По.

4 Июня 2018 11:29:16

Полиция и спасатели получили сообщение о ДТП на основной дороге в Паклоке около 22:30 вечера субботы, 2 июня. На месте событий специалисты обнаружили поврежденный мотоцикл Yamaha YZF-R15, сбитый дорожный указатель и тело 17-летнего Васурата Палапона из провинции Кхон-Кхэн.

Как сообщил журналистам полковник Варавут Сенсоб из участка Таланга, проведенные спасателями реанимационные процедуры результата не принесли, смерть была констатирована сразу после доставки мотоциклиста в больницу.

По словам очевидцев, Васурат не справился с управлением мотоциклом в повороте, в результате чего байк вылетел на разделительную линию, где столкнулся с дорожным указателем.