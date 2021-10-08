Подросток погиб в мотоциклетной аварии

Майор Ниват Тимкет из полицейского участка Таланга получил сообщение о ДТП у здания Ruampong Motor около 23:55 вечера 6 октября.
На месте событий полицейские обнаружили тело 14-летнего Апинун Санклонга и поврежденный мотоцикл Honda с пхукетским номерами. Мотоцикл лежал рядом с деревом, на котором были четко видны следы удара.
К моменту прибытия полиции спасатели уже доставили двух других тинейджеров в больницу Thalang Hospital. Ими оказались 14-летний Монтри Мын-Ин и 12-летняя Атхитая Родтхонг. Позже они рассказали полицейских, что втроем ехали на мотоцикле из Пхукет-Тауна, когда Апинун внезапно потерял управление, в результате чего транспортное средство вылетело на обочину и на высокой скорости врезалось в дерево.
Майор Тимкет указал, что позже побеседует с выжившими подростками подробнее, но произойдет это после того, как их состояние улучшится. При этом офицер не уточнил, какого рода травмы получили Монтри и Атхитая.