Подросток погиб в драке в Раваи

Полиция Чалонга расследует дело об убийстве 18-летнего юноши, скончавшегося от ножевых ран, полученных в ходе драки с дрцгим несовершеннолетним.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии на Soi Phatthana 8 в Раваи поступило в полицейский участок Чалонга около 19:00 среды, 10 ноября. Сообщение принял заместитель главы отделения подполковник Канэн Сомран, однако из-за характера самого происшествия в известность также был поставлен начальник участка полковник Саравут Чупрасит и его другой зам подполковник Санан Чанронг.

Прибыв в указанный дон, полицейские и спасатели обнаружили 18-летнего Накарина Сомбуна. Юноша лежал на полу в луже крови, на его теле насчитали не менее десяти ран.

Спасатели провели необходимые процедуры на месте, после чего пострадавшего доставили в больницу Chalong Hospital. Однако спасти жизнь молодого человека медикам не удалось.

Согласно полученным полицией предварительным данным, в вечер происшествия к дому Накарина приехали трое других несовершеннолетних: некто Нот, Кванг и Бэнг (полные имена не раскрываются). Затем между Накарином и Кнотом завязалась драка, в ходе которой последний воспользовался ножом. После этого подозреваемые скрылись.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и проводит другие мероприятия по поиску Кнота и его сообщников.