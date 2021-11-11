Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Подросток погиб в драке в Раваи

Полиция Чалонга расследует дело об убийстве 18-летнего юноши, скончавшегося от ножевых ран, полученных в ходе драки с дрцгим несовершеннолетним.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Ноября 2021, 03:13 PM
Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Сообщение о происшествии на Soi Phatthana 8 в Раваи поступило в полицейский участок Чалонга около 19:00 среды, 10 ноября. Сообщение принял заместитель главы отделения подполковник Канэн Сомран, однако из-за характера самого происшествия в известность также был поставлен начальник участка полковник Саравут Чупрасит и его другой зам подполковник Санан Чанронг.

Прибыв в указанный дон, полицейские и спасатели обнаружили 18-летнего Накарина Сомбуна. Юноша лежал на полу в луже крови, на его теле насчитали не менее десяти ран.

Спасатели провели необходимые процедуры на месте, после чего пострадавшего доставили в больницу Chalong Hospital. Однако спасти жизнь молодого человека медикам не удалось.

Согласно полученным полицией предварительным данным, в вечер происшествия к дому Накарина приехали трое других несовершеннолетних: некто Нот, Кванг и Бэнг (полные имена не раскрываются). Затем между Накарином и Кнотом завязалась драка, в ходе которой последний воспользовался ножом. После этого подозреваемые скрылись.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и проводит другие мероприятия по поиску Кнота и его сообщников.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Тинейджер, объявленный в розыск за убийство, сдался полиции
Метеорологическое предупреждение объявлено на Пхукете
На Пхукете сдали новое здание администрации провинции
В кофейне в Чернг-Талей произошел конфликт между тайкой и иностранцами
Полевой госпиталь в PRU прекратил работу
Директор Vachira Hospital: С коронавирусом придется жить
Первый рейс из Москвы прибыл на Пхукет
У храма Wat Tha Ruea произошла еще одна дорожная авария
Тоннель у Central Festival закроют на один день
Пхукет намерен принять Игры Юго-Восточной Азии
Пхукет возглавил список запросов на Airbnb в Таиланде
Туристическая ассоциация Пхукета провела встречу с консульским корпусом
Малые игроки турбизнеса Пхукета просят об отмене SHA+
Vachira Phuket Hospital привьет 3 тыс. человек без записи
Подкожную вакцинацию проверят на подростках

 

Thai Residential
EPL predictions
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 