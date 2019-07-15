Подросток погиб от удара током на баскетбольной площадке в общественном парке

Полиция Пхукет-Тауна проводит расследование по факту гибели 18-летнего студента на баскетбольной площадке в парке Суан-Луанг (парк Рамы IX). Молодой человек скончался в результате удара током, когда прикоснулся к одной из установленных на площадке мачт освещения.

15 Июля 2019, 01:18 PM

Фото: Kajonkietsuksa School

Около 18:00 вечера 13 июля в службу скорой помощи больницы Vachira Phuket Hospital поступило сообщение о том, что двух молодых людей ударило током на баскетбольной площадке в общественном парке. В результате происшествия один юноша – 18-летний Кхалед Ноур – погиб на месте. Второй молодой человек, имя которого неизвестно, был госпитализирован. Сейчас он находится в Siriroj International Hospital.

Погибший Кхалед Ноур был студентом Университета Принца Сонкгхла, а до этого учился в школе Kajonkietsuksa. Юноша происходил из мусульманской тайско-египетской семьи. Похороны погибшего состоялись утром 14 июля.

Как рассказал «Новостям Пхукета» шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Сомпонг Тхипапакун, доступ к неисправной мачте освещения был закрыт, сегодня место событий должны изучить полицейские криминалисты. Пхукетскому отделению Управления энергоснабжения (РЕА) предписано проверить все мачты уличного освещения в том районе, где произошел инцидент.

Полковник Тхипапакун отметил, что пока что слишком рано говорить о предъявлении кому-либо обвинений по факту гибели тинейджера.

«Пока расследование не завершено, делать выводы об уголовной ответственности мы не можем. До окончания расследования обвинений никому предъявлено не будет», – заявил шеф полиции Пхукет-Тауна.

Расследование гибели Кхаледа Ноура проводит лейтенант Ануват Раксайот. Он также подтвердил, что сотрудники РЕА проверят все мачты освещения в парке Суан-Луанг. Другой информации лейтенант Раксайот не предоставил, объяснив свое молчание тем, что расследование еще не завершено, а само дело является «слишком деликатным». За дальнейшими комментариями лейтенант попросил обращаться к полковнику Тхипапакуну.

После инцидента мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана встретилась с матерью погибшего подростка Сирипорн Пакдивонг и выразила ей соболезнования. Также госпожа Сувансупана и другие официальные лица посетили и церемонию похорон юноши.

В заявлении муниципалитета Пхукет-Тауна говорится, что городская администрация намерена приложить все усилия, чтобы подобное происшествие никогда не повторилось.