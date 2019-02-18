Подросток на мотоцикле погиб в столкновении с пикапом в Сапаме

Полиция Пхукет-Тауна изучает обстоятельства дорожной аварии, в результате которой погиб 19-летний Вирапхат Чамнина с острова Яо-Ной. Одним из транспортных средств, упомянутых в сообщении о ДТП, управлял россиянин.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Февраля 2019, 06:19 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб / Krit C Sapam5307Q

Полиция Пхукет-Тауна и спасатели получили сообщение об аварии на Thepkasattri Rd. в Сапаме (тамбон Ко-Кэу) около 14:50 воскресенья, 17 февраля.

На месте событий полицейские и сотрудники Kusoldharm Foundation обнаружили два поврежденных транспортных средства – пикап Toyota некого Паначая Нантасойику и мотоцикл Honda Wave, которым управлял 19-летний Вирапхат.

Третье транспортное средство – белый седан Toyota Vios, за рулем которого находился россиянин Максим Шадин – повреждений не получило.

Пострадавший подросток был доставлен в больницу Vachira Hospital, но спасти его не удалось. В настоящий момент неизвестно, была ли на голове юноши защита, но на фотографиях с места событий можно увидеть поврежденный шлем и лежащие на асфальте наушники.

Авария произошла в районе зоны для разворота, находящейся к югу от выезда из тоннеля Bang Khu Underpass. Согласно озвученной полицейскими предварительной версии событий, россиянин двигался в направлении Пхукет-Тауна и планировался развернуться в выделенной зоне. В этот момент следовавший в попутном направлении тинейджер «потерял управление», вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с пикапом.

На момент подготовки материала полиция опрашивала свидетелей и изучала записи камер уличного видеонаблюдения. О предъявлении кому-либо обвинений не сообщалось.