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Подпольное казино ликвидировали на Пхукете

Пятнадцать человек были арестованы в ходе рейда в подпольном казино в Пхукет-Тауне в воскресенье, 7 мая. Об операции сообщила не городская и не провинциальная полиция, а штаб правоохранительных органов по всему восьмому региону, при этом руководил рейдом офицер в звании полковника. Однако полицейские при этом не объяснили, почему решить вопрос с нелегальным игорным заведением нельзя было силами местного участка полиции.

Новости Пхукета

8 Мая 2023, 05:04 PM
Рейд в подпольном игорном заведении на Пхукете. Фото: Region 8 Police

Рейд в подпольном игорном заведении на Пхукете. Фото: Region 8 Police

Сотрудники полиции пришли в нелегальное казино в подвале бильярдного клуба на Tilok-U-Thit 1 Rd. в Пхукет-Тауне около 22:50 вечера 7 мая. В этот момент в заведении была в разгаре игра, так что полицейские под руководством полковника Тхепанома Суванарата в итоге задержали сразу 15 человек.

Обычным игрокам в количестве 14 человек были предъявлены обвинения в участии в нелегальных азартных играх. Пятнадцатый арестованный, выполнявший в момент появления полицейских функции дилера, проходи по делу как организатор нелегальных азартных игр.

В качестве улик были изъяты более 20,5 тыс. бат наличными, а также игральные карты, три камеры видеонаблюдения с «записывающим устройством» и монитор. И арестованных, и улики доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна. При этом штаб по восьмому региону не уточнил, были ли задействованы сотрудники этого отдела полиции в самом рейде или их решили не привлекать.

Напомним, что тайское законодательство запрещает не только организацию казино и других игорных заведений подобного рода, но и азартные игры сами по себе, включая «Покер» или «Дурака» в компании друзей. При этом проблемами грозит даже игра не на деньги. 

Легальные события со ставками и азартные игры в виде, например, лотерей в Таиланде возможны, но только с разрешения органов власти. 

 

 

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