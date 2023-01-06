Подполковник полиции Пхукета выиграл автомобиль в лотерее Красного Креста

В четверг, 5 января, в Сапан-Хине завершилась традиционная новогодняя ярмарка, которая уже давно не называется официально ярмаркой Красного Креста, но все равно ассоциируется с этой организацией и сопровождается большой благотворительной лотереей на финансирование проектов Красного Креста.

Новости Пхукета

В этом году главным призом в лотерее был китайский внедорожник (SUV) от компании Great Wall Motors – Haval H6 белого цвета. Организаторы лотереи не указывали комплектацию машины, стоимость которой начинается у дилеров от 1,249 млн бат, но подчеркивал, что она белая.

В итоге белый Haval H6 достался подполковнику полиции Таланга Анукуну Нукету, которого можно считать ветераном этого участка, хотя и не самым публичным спикером. The Phuket News и «Новости Пхукета» цитировали его в разных новостных заметках еще пять лет назад, и уже тогда он был в должности замначальника.

Подполковник Нукет не прокомментировал выигрыш в лотерею, но его участок опубликовал фото с держащим в руках билет и широко улыбающимся офицером. Владелец белого Haval H6 явно доволен.

Господину Нукету и другим победителям лотереи нужно до 23 февраля явиться в офис Красного Креста и получить призы. Иначе организация зачислит их в разряд добровольно пожертвованных Красному Кресту. В отличие от Управления государственной лотереи, двухлетнего сохранения выигрыша в данном случае нет.

Счастливые номера и призы лотереи 2022-2023 следующие:

1-й приз. Автомобиль Haval H6. 1 prize in total. Winning number: 61138.

2-й приз. Мотоциклы Honda Wave 110i. 5 призов. Выигрышные номера: 17869, 28087, 26715, 25576, 65782.

3-й приз. Золотые цепочки массой 1 бат. 8 призов. Выигрышные номера: 88580, 39711, 26331, 73664, 32006, 54896, 47018, 73952.

4-й приз. Золотые цепочки массой 2 салунга. 10 призов. Выигрышные номера: 22229, 62986, 28608, 60076, 81932, 59770, 39756, 66170, 27341, 79015.

5-й приз. Холодильники. 15 призов. Выигрышные номера: 25587, 64196, 36423, 38680, 84639, 15334, 77920, 75723, 73348, 59928, 14352, 60253, 23980, 35902, 56969.

6-й приз. Рисоварки. 80 призов. Выигрышные номера: 214 (последние три цифры на билете).

Задать вопросы в связи с лотереей и получением призов можно по телефону 076-211766. Также напоминаем, что поездку за выигранным холодильником или рисоваркой можно совместить со сдачей крови на нужды Красного Креста. В связи с активизацией туризма на острове резко выросла потребность в донорской крови для проведения медицинских операций, в том числе, жертвам дорожных аварий.