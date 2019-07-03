Подозреваемый в убийстве женщины на Пхукете задержан по пути в Бангкок

Уроженец Транга, объявленный в розыск после того, как его бывшая сожительница была найдена мертвой в своей квартире в Рассаде, был задержан по пути в Бангкок.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Июля 2019, 02:12 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Мужчина, объявленный в розыск по делу об убийстве 39-летней Фонтхип Чайкун, был задержан 2 июля полицией Прачуап-Кхири-Кхана в ходе проверки транспорта на трассе Petchkasem Rd. Мужчину обнаружили в салоне одного из междугородних автобусов, направлявшихся в Бангкок.

Согласно предварительной информации, 40-летний подозреваемый, известный пока что лишь как Эк, сознался в убийстве и добавил, что совершил его на почве ревности.

Сегодня, в 17:00, подполковник пхукетской полиции Правит Энгчуан должен провести пресс-конференцию, на которой будут раскрыты другие подробности дела.

Напомним, тело госпожи Фонтхип Чайкун, работавшей в Muang Mai Mansion уборщицей и проживавшей там же, было обнаружено утром 2 июня. Женщину нашли мертвой с затянутой на шее нейлоновой веревкой. В комнате были обнаружены следы борьбы.

Один из знакомых погибшей рассказал полицейским, что предыдущим вечером у нее была очередная ссора с бывшим сожителем. Пара ссорилась из-за общих детей, которых мужчина после расставания хотел увезти в Транг. При этом, согласно словам того же знакомого, ранее сожитель госпожи Чайкун грозился, что убьет ее, если она не позволит ему забрать детей (подробнее здесь).