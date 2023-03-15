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Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу

Связанная с офисом губернатора страница Phuket Info Center опубликовала обращение к неизвестной мотоциклистке, подобравшей на дороге чужой телефон. Женщине сообщают, хозяин просто хочет получить назад имущество «и ничего больше».

Новости Пхукета

15 Марта 2023, 06:23 PM
Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу. Фото: Phuket Info Center

Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу. Фото: Phuket Info Center

Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу. Фото: Phuket Info Center

Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу. Фото: Phuket Info Center

Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу. Фото: Phuket Info Center

Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу. Фото: Phuket Info Center

Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу. Фото: Phuket Info Center

Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу. Фото: Phuket Info Center

Обращение к женщине было опубликовано примерно в 16:20. В нем женщину просят вернуть телефон владельцу, связавшись непосредственно с ним по номеру 0629647858 или позвонив подполковнику Сомчаю Нубуну из полиции Кату по номеру 0624153591. Судя по всему, женщине не грозит ответственность, если она добровольно вернет устройство.

«Владелец просто хочет вернуть телефон и ничего больше», – говорится в публикации Phuket Info Center.

Публикация сопровождается кадрами с камер видеонаблюдения. На первых двух снимках запечатлено, как женщина подбирает телефон с дороги у одного из двух основных перекрестков в Кату. На третьем и четвертом снят ее мотоцикл спереди и сзади крупным планом, хотя прочитать номера и невозможно.

Указанное на снимках время – около 9:35 сегодняшнего утра. Судя по тому, что публикация Phuket Info Center была размещена в 16:20, мотоциклистка отнюдь не поспешила с телефоном в полицию. 

 

 

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