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Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC

Специалистам Пхукетского центра морского биологии (PMBC) не удалось спасти дельфина, подобранного на пляже Най-Янг на прошлой неделе. Морское млекопитающее погибло, причина смерти устанавливается.

Таньялак Сакут

7 Декабря 2018, 12:51 PM
Фото: РМВС

Фото: РМВС

Гибель дельфина подтвердила корреспонденту The Phuket News одна из специалисток, занимавшихся его лечением.

«Прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы установить, из-за чего умерло животное», – заявила собеседница редакции на условиях анонимности.

Одновременно сотрудница PMBC отметила, что информация о том, что за несколько дней до этого дельфин отрыгнул кусочки пластика из желудка, официально не подтверждена. По ее словам, лабораторные исследования пока проведены не были.

При этом зоозащитная организация ThaiWhales, в группе которой на Facebook изначально появилось сообщение о пластике, уже удалила соответствующий пост. При этом непосредственный автор сообщаения Янапон Чайвути подчеркнул, что не является членом ThaiWhales, а лишь занимается волонтерской деятельностью.

В беседе с The Phuket News он отметил, что сейчас уже не уверен в том, что это был пластик, и также призвал дождаться официального заключения PMBC.

 

 

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