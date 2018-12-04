Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Подобранный на Най-Янге дельфин отрыгнул пластик из желудка

Группа ThaiWhales сообщила, что находящийся на реабилитации в PMBC дельфин, недавно отрыгнул из желудка мелкие куски пластика.

Таньялак Сакут

4 Декабря 2018, 10:28 AM
Фото: PMBC

Фото: PMBC

Как пояснила The Phuket News доктор Патчарапорн Кэумонг, подобранный на Най-Янге и доставленный в PMBC дельфин по-прежнему очень слаб и испытывает затруднения дыхания. Животное нуждается в постоянном присмотре, поэтому специалисты PMBC были бы признательны волонтерам, которые могли быть оказать помощь центру.

«Дельфин пока не может самостоятельно плавать, если его никто не будет поддерживать, он просто утонет. Это означает, что рядом с дельфином должен круглосуточно находиться человек, который будет его поддерживать. Дельфина нужно держать горизонтально, так чтобы дыхало было над водой. Также волонтерам нужно контролировать его пульс и дыхание каждые пять минут и поливать кожу водой, чтобы она всегда была влажной», – заявила госпожа Кэумонг.

Заботящийся о дельфине специалист группы ThaiWhales Янапон Чайвути также добавил, что накануне дельфин отрыгнул мелкие кусочки пластика, которые были проглочены им в море. Господин Чайвути не смог идентифицировать происхождение пластика, но отметил, что он был «мягким и биоразложимым».

Раны, обнаруженные на плавнике и голове дельфина, по словам господина Чайвути, постепенно заживают. Специалист полагает, что он получил их в процессе контакта с песком.

Волонтеры, готовые помочь PMBC, могут связаться с центром по телефону 076-391127-8 или через страницу ThaiWhales в Facebook.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC
Понедельник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
Thai Residential
ZUMA Restaurant
777 Beach Condo
Dream Beach Club
EPL Prediction Competition 2018-2019

 