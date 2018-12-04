Подобранный на Най-Янге дельфин отрыгнул пластик из желудка

Группа ThaiWhales сообщила, что находящийся на реабилитации в PMBC дельфин, недавно отрыгнул из желудка мелкие куски пластика.

Таньялак Сакут

4 Декабря 2018, 10:28 AM

Фото: PMBC

Как пояснила The Phuket News доктор Патчарапорн Кэумонг, подобранный на Най-Янге и доставленный в PMBC дельфин по-прежнему очень слаб и испытывает затруднения дыхания. Животное нуждается в постоянном присмотре, поэтому специалисты PMBC были бы признательны волонтерам, которые могли быть оказать помощь центру.

«Дельфин пока не может самостоятельно плавать, если его никто не будет поддерживать, он просто утонет. Это означает, что рядом с дельфином должен круглосуточно находиться человек, который будет его поддерживать. Дельфина нужно держать горизонтально, так чтобы дыхало было над водой. Также волонтерам нужно контролировать его пульс и дыхание каждые пять минут и поливать кожу водой, чтобы она всегда была влажной», – заявила госпожа Кэумонг.

Заботящийся о дельфине специалист группы ThaiWhales Янапон Чайвути также добавил, что накануне дельфин отрыгнул мелкие кусочки пластика, которые были проглочены им в море. Господин Чайвути не смог идентифицировать происхождение пластика, но отметил, что он был «мягким и биоразложимым».

Раны, обнаруженные на плавнике и голове дельфина, по словам господина Чайвути, постепенно заживают. Специалист полагает, что он получил их в процессе контакта с песком.

Волонтеры, готовые помочь PMBC, могут связаться с центром по телефону 076-391127-8 или через страницу ThaiWhales в Facebook.





