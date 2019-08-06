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Поднятое со дна судно «Феникс» попробуют продать с аукциона еще раз

Тайское Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO) предпримет новую попытку продать туристическое судно «Феникс», затонувшее в прошлом году, поднятое со дна через несколько месяцев и изъятое затем у компании-владельца. В AMLO не теряют надежду найти покупателя, несмотря на то что в том кораблекрушении погибли 47 человек, а сам «Феникс» был признан построенным с нарушениями.

Новости Пхукета

6 Августа 2019, 02:52 PM
Фото: AMLO

Фото: AMLO

Фото: AMLO

Фото: AMLO

Фото: AMLO

Фото: AMLO

Судно было изъято у компании-владельца после того, как официальные лица установили, что в ходе своей деятельности компания «отмыла» более 1 млрд бат. Вместе с лодкой изъят был и ряд других активов.

В настоящий момент «Феникс» находится на верфи Rattanachai Shipyard, и его хранение обходится в крупную сумму. За период с начала этого года счет составил 918 тыс. бат. За счет аукциона AMLO надеется покрыть эти расходы хотя бы частично. Торги начнутся (если, конечно, будут желающие) с 900 тыс. бат. Аукцион должен состояться утром 7 августа.

Также на торги будут выставлены другие изъятые в ходе различных операций активы, включая «судно длиной 36 м и шириной 8 м со стальным корпусом, двигателем и оборудованием» (8 млн бат) и туристический автобус King Long (700 тыс. бат).

Уведомление о проведении аукциона можно найти на сайте AMLO.

 

 

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