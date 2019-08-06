Поднятое со дна судно «Феникс» попробуют продать с аукциона еще раз

Судно было изъято у компании-владельца после того, как официальные лица установили, что в ходе своей деятельности компания «отмыла» более 1 млрд бат. Вместе с лодкой изъят был и ряд других активов.
В настоящий момент «Феникс» находится на верфи Rattanachai Shipyard, и его хранение обходится в крупную сумму. За период с начала этого года счет составил 918 тыс. бат. За счет аукциона AMLO надеется покрыть эти расходы хотя бы частично. Торги начнутся (если, конечно, будут желающие) с 900 тыс. бат. Аукцион должен состояться утром 7 августа.
Также на торги будут выставлены другие изъятые в ходе различных операций активы, включая «судно длиной 36 м и шириной 8 м со стальным корпусом, двигателем и оборудованием» (8 млн бат) и туристический автобус King Long (700 тыс. бат).
Уведомление о проведении аукциона можно найти на сайте AMLO.