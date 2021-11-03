Подкожную вакцинацию проверят на подростках

Пхукетская больница Vachira Hospital Phuket приглашает тинейджеров в возрасте 12-17 принять участие в исследовании эффективности подкожного введения вакцины от коронавируса. Запись участников будет проходить до 6 ноября.

Новости Пхукета

3 Ноября 2021, 06:24 PM

Фото: Vachira Phuket Hospital

Стандартным способом вакцинации от коронавируса является внутримышечная инъекция, однако в этом году специалисты начали тестировать подкожный способ ввода препарата меньшими дозами.

Проведя собственное исследование, медики Vachira Phuket Hospital пришли к выводу, что при «бустерной» вакцинации подкожным методом достаточно 20% от стандартной дозы вакцины AstraZeneca для получения иммунного ответа, аналогичного полной дозе, введенной внутримышечно.

Исследование проводилось на взрослых и закончилось успешно. После получения положительных результатов «пхукетский метод» начали применять по всей стране.

В случае с подростками вакцинация будет осуществляться препаратом Pfizer, при этом речь идет о первичной вакцинации (две основные дозы), а не о «бустерной».

«Цель этого исследования – проверить возможность снижения риска возникновения у детей миокардита как побочного эффекта», – пояснили в Vachira Phuket Hospital.

В исследовании должны принять участие 200 добровольцев в возрасте 12-17 лет, которых разделят на две группы. Первая группа получит 0,3 мл вакцины mRNA SARS-CoV-2 двумя внутримышечными уколами с разницей в три недели. Вторая группа получит 0,1 мл вакцины mRNA SARS-CoV-2 двумя подкожными уколами.

Участники эксперимента не должны иметь никаких врожденных заболеваний и не проходить ранее вакцинацию какими-либо препаратами для защиты от коронавируса.

«Членов обеих групп проверят на COVID-19 при помощи экспресс-тестов на антитела (АТК)». В случае отсутствия вируса будет проведена вакцинация и замерен уровень иммунного ответа на следующем этапе эксперимента», – заявили в Vachira Phuket Hospital.

Уровень антител будет проверяться путем анализа крови три раза: перед первой инъекцией вакцины, через две недели после второй инъекции и через 12 недель после второй инъекции.

Если после подкожной инъекции иммунный ответ будет отсутствовать или окажется слабым, то участника эксперимента привьют внутримышечным способом.