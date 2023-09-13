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Подъемный кран упал у строящегося торгового центра в Чалонге

Подъемный кран упал на кабину грузовика на стройплощадке на Chao Fa East Rd. в Чалонге, где готовится к открытию новый торговый центр Robinson Lifestyle. Инцидент произошел в середине дня 13 сентября, сообщила страница Phuket Info Center. По данным издания, никто не погиб и не пострадал.

Новости Пхукета

13 Сентября 2023, 09:26 PM
Подъемный кран упал перед фасадом строящегося ТЦ Robinson Lifestyle Chalong. Фото: Phuket Info Center

Подъемный кран упал перед фасадом строящегося ТЦ Robinson Lifestyle Chalong. Фото: Phuket Info Center

Страница Phuket Info Center сообщила о падении крана на стройплощадке у Robinson Lifestyle Chalong в 19:40 вечера, хотя из опубликованных администратором фотографиях следует, что инцидент произошел еще до захода солнца.

Примерно через 40 минут было опубликовано видео, тоже снятое еще при свете дня (cм. отрывок здесь). К этому моменту на самой стройплощадке, как убедились «Новости Пхукета», уже не было ни самого рухнувшего крана, ни грузовика, ни иных свидетельств инцидента.

На фото и видео Phuket Info Center не заметно автомобилей скорой помощи, спасатели или полицейские тоже отсутствуют. Сперва страница сообщила, что «кто-то серьезно пострадал», но потом опровергла это предположение, заявив, что пострадавших не было, а кран «падал медленно». Впрочем, некоторые сетевые издания скопировали текст без этого обновления, но с припиской «шокирующий инцидент».

Торговый центр Robinson Lifestyle Chalong должен открыться 20 сентября. Упавший кран, как следует из всех фото и видео, не задел ни само здание, ни конструкции перед ним. Муниципалитет Чалонга не сообщал об инциденте. Группа Central, который принадлежит Robinson, тоже пока не комментировала произошедшее.

 

 

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