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Подъем затонувшего «Феникса» поручили компании из Сингапура

Занимавшаяся подъемом «Феникс» компания Spitz Tech Co Ltd прекратила попытки поднять судно. Работу должна продолжить некая компания из Сингапура, название которой пока не разглашается.

Тави Адам

8 Ноября 2018, 11:15 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

В беседе с The Phuket News капитан туристической полиции Эккачай Сири подтвердил, что новым подрядчиком является компания из Сингапура, которая прямо сейчас осуществляет доставку на Пхукета 1000-тонного крана, который будет использоваться для подъема затонувшего судна.

«Кран прибудет завтра (9 ноября). Затем в течение одного-двух дней он будет размещен в точке нахождения судна и готов к работе», – заявил капитан Сири.

Поделиться другими подробностями капитан отказался, заявив, что вся свежая информация будет передаваться PR-департаменту администрации Пхукета. В Морском департаменте предоставить комментарий не смогли, непосредственно с главой ведомства связаться не удалось.

Напомним, компания Spitz Tech Co Ltd вела операцию по подъему затонувшего судна «Феникс» в течение нескольких месяцев, но затем признала, что не сможет выполнить задачу. В ходе работ один сотрудник компании погиб. Сумма контракта на проведение работ составляла 10 млн бат.

 

 

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