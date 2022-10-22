Поддельные банкноты в 1000 бат обнаружены в Исане

Полиция Таиланда обратилась к жителям и гостям страны с предупреждением о появившихся в обращении поддельных банкнотах номиналом в 1000 бат.

Новости Пхукета

22 Октября 2022, 03:53 PM

Полиция напоминает, что настоящие банкноты имеют различные средства защиты, включая специальную вертикальную полосу, меняющую цвет. Фото: Bangkok Post (Wassayos Ngamkham)

Как заявил генерал-майор Арчайон Крайтхонг, занимающий пост официального представителя Королевской полиции Таиланда, несколько сообщения поступили в последнее время из провинции Удон-Тхани. Два случая были описаны в соцсетях: в первом с подделками столкнулись в ресторане, во втором – в продуктовом магазине, пишет Bangkok Post.

Полиция попросила жителей и гостей страны обращать внимание на одно из средств защиты настоящих купюр – золотую металлическую полосу, вертикально проходящую через купюру. При осмотре ее под углом можно заметить надпись 1,000 BAHT. Также полоса меняет цвет.

Подделка денежных знаком преследуется в Таиланде по закону. Статья 240 Уголовного кодекса предполагает от 10 до 20 лет тюрьмы и/или штраф в размере от 20 тыс. бат до 40 тыс. бат.

Преднамеренное использование поддельных банкнот карается тюремным заключением на срок до 115 лет и/штрафом в размере до 30 тыс. бат (статья 244 УК).

Непреднамеренное использование фальшивых купюр карается тюремным сроком до 10 лет и/или штрафом до 20 тыс. бат (статья 245 УК).