Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Поддельные банкноты в 1000 бат обнаружены в Исане

Полиция Таиланда обратилась к жителям и гостям страны с предупреждением о появившихся в обращении поддельных банкнотах номиналом в 1000 бат.

Новости Пхукета

22 Октября 2022, 03:53 PM
Полиция напоминает, что настоящие банкноты имеют различные средства защиты, включая специальную вертикальную полосу, меняющую цвет. Фото: Bangkok Post (Wassayos Ngamkham)

Полиция напоминает, что настоящие банкноты имеют различные средства защиты, включая специальную вертикальную полосу, меняющую цвет. Фото: Bangkok Post (Wassayos Ngamkham)

Как заявил генерал-майор Арчайон Крайтхонг, занимающий пост официального представителя Королевской полиции Таиланда, несколько сообщения поступили в последнее время из провинции Удон-Тхани. Два случая были описаны в соцсетях: в первом с подделками столкнулись в ресторане, во втором – в продуктовом магазине, пишет Bangkok Post.

Полиция попросила жителей и гостей страны обращать внимание на одно из средств защиты настоящих купюр – золотую металлическую полосу, вертикально проходящую через купюру. При осмотре ее под углом можно заметить надпись 1,000 BAHT. Также полоса меняет цвет.

Подделка денежных знаком преследуется в Таиланде по закону. Статья 240 Уголовного кодекса предполагает от 10 до 20 лет тюрьмы и/или штраф в размере от 20 тыс. бат до 40 тыс. бат.

Преднамеренное использование поддельных банкнот карается тюремным заключением на срок до 115 лет и/штрафом в размере до 30 тыс. бат (статья 244 УК).

Непреднамеренное использование фальшивых купюр карается тюремным сроком до 10 лет и/или штрафом до 20 тыс. бат (статья 245 УК).

 

 

Have a news tip-off? Click here

Уровень воды в водохранилищах Пхукета стабилизировался на фоне улучшения погоды
Поиски пропавшей россиянки продолжаются на Пхукете
Приоритетом при ремонте дороги в Патонг будет безопасность, а не скорость
Погода на Пхукете улучшается, но водохранилища все еще переполнены
Кабмин одобрил бюджет на мост до Ланты и через озеро Сонгкхла
Губернатор Пхукета встретился с послами Казахстана и Вьетнама
Полицию Пхукета проверили на наркотики
Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете
Новые сходы грунта с холмов блокируют дороги на Пхукете
У здания администрации провинции ограбили минимаркет
В Таиланде запретят вносить деньги на счет через банкомат без карты
Обвал грунта заблокировал Bypass Rd. в сторону Ко-Кэу
На перевале Кату-Патонг обрушилась дорога
Мэр Пхукет-Тауна попросил жителей быть готовыми к подъему уровня воды
Пхукет остается частично затопленным

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 