Подать 90-дневный отчет можно будет не выходя из машины

Иммиграционное бюро Пхукета решило открыть сервис Drive Thru по аналогии с системой обслуживания автомобилистов в McDonald's.

Таньялак Сакут

О планах запустить сервис Drive Thru корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» рассказал глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро Катхатхорн Кумтхиен.

Как пояснил полковник Кумтхиен, запущена услуга может быть до конца нынешнего года, однако на первом этапе таким образом можно будет лишь подать 90-дневный отчет.

Если идея окажется жизнеспособной, то не выходя из машины можно будет получить и другие услуги, оказание которых не сопряжено с долгим ожиданием. В частности, таким образом могут приниматься сообщения об адресе проживания иностранца.

По словам заместителя шефа Иммиграционного бюро Арчипа Джаронсунтисука, в настоящий момент ведется работа над техническим обеспечением функционирования сервиса Drive Thru.