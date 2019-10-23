Под жителем Пхукета во время езды загорелся скутер

Жителю Пхукета повезло избежать травм в результате возгорания в двигательном отсеке скутера, на котором он ехал на ланч во время обеденного перерыва 22 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

Около полудня 22 октября в пожарный департамент муниципалитета Чалонга поступило сообщение о том, что на взъезде в поселок Moo Baan Wongsiri с Chao Fa East Rd. горит скутер.

К моменту прибытия пожарной команды местные жители уже самостоятельно справились с огнем, однако сотрудники экстренных служб все же дополнительно пролили остатки скутера из брандспойта. Восстановлению, транспортное средство не подлежит.

Владельцем мотоцикла оказался 33-летний Ануча Тхонгкэу, работающий в вышеупомянутом муниципалитете в отделе водоснабжения. Мужчина рассказал, что ехал домой на ланч, когда некий прохожий закричал ему, что под ним горит скутер.

Господин Тхонгкэу остановил транспортное средство и отбежал на безопасное расстояние. Затем, убедившись, что в скутере от пожара ничего не взорвалось, мужчина вместе с местными жителями приступил к тушению. У одного из людей, пришедших на помощь господину Тхонгкэу, даже оказался под рукой огнетушитель.

В качестве причины возгорания предполагается неисправность топливопровода транспортного средства.