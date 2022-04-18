Почти 8 тыс. человек помещены на пробацию за вождение в пьяном виде

Департамент пробации поместил под административный надзор 7925 человек, задержанных за опасное вождение или езду в нетрезвом виде в ходе семидневной кампании по усиленному контролю за дорожным движением. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Виттхапан Сунтхорнкачит.

Новости Пхукета

19 Апреля 2022, 11:00 AM

Электронный браслет для контроля за человеком на пробации. Фото: Apichit Jinakul / Bangkok Post