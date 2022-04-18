Почти 8 тыс. человек помещены на пробацию за вождение в пьяном виде

Глава Департамента пробации указал, что в ходе так называемых «семи дней опасности» 7141 человек был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 765 – за вождение в состоянии наркотического опьянения, 19 – за опасную езду, пишет Bangkok Post.
Среди задержанных за вождение в пьяном виде 13 человек по решению суда были обязаны носить мониторинговые устройства, также им было запрещено покидать места проживания с 19:00 до 5:00 в течение семидневного срока. Такое наказание было назначено нетрезвым водителям в провинциях Убон-Ратчатхани (10 человек) и Сукхотхай (три человека).
Господин Сунтхорнкачит отметил, что число выявленных случаев вождения в пьяном виде в этот Сонгкран было выше прошлогоднего на 1080. Год назад задержанных нетрезвых водителей было 6061 человек.
Руководитель Департамента пробации добавил, что всем водителям, пойманным пьяными за рулем, предстоит пройти процедуру «оценки». Лица, которые будут отнесены к категории с риском формирования алкогольной зависимости, будут направлены на лечение в специальный центр Минздрава. Склонные к повторению правонарушения – в центр реабилитации и коррекции поведения на трехдневный курс работы со специалистами. Также им придется регулярно отчитываться перед служащими надзора и выполнять общественные работы на протяжении определенного времени.