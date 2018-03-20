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Почти 6000 россиян приняли участие в выборах президента на участках в Таиланде

Около 6000 российских граждан приняли участие в выборах президента страны на избирательных участках в Королевстве Таиланд. Соответствующую цифру озвучил посол России в Таиланде Кирилл Барский.

Новости Пхукета

20 Марта 2018 11:08:48

Фото: ЦИК РФ
Фото: ЦИК РФ

Как говорится в сообщении посольства, больше всего россиян пришло на пхукетский участок – 2757 человек. В Паттайе проголосовали 2288 избирателей, в Бангкоке – 497, на Самуи – 276, в Хуа-Хине – 139.

«Это число проголосовавших, рекордное для Таиланда, свидетельствует об огромном патриотизме и чувстве гражданского долга наших избирателей. Несмотря на то, что большинство из вас приехало в этот райский уголок отдыхать, вы вместо принятия солнечных ванн и купания в море предпочли прийти в день голосования на избирательные участки, многие – целыми семьями. Мы искренне благодарны за вашу волю и небезразличное отношение к судьбе России», – заявил Кирилл Барский в обращении к гражданам, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

Посол принес извинения за длинные очереди на избирательных участках и отметил, что «желающих проголосовать в этот раз было действительно очень много». Ранее посольство указывало, что явка россиян на избирательные участки в Таиланде никогда не была столь высокой.

На момент сдачи номера в печать ЦИК России обработал 99,83 % протоколов участковых избирательных комиссий. Наибольшее число голосов набрал Владимир Путин – 76,66 %. Второе место занял Павел Грудинин – 11,8 %. Явка избирателей составила 67,49 %.

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