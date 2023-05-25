Почти 6 тыс. таблеток метамфетамина изъяли на Пхукете

Пхайрот (Рот Кингкэу) Мангси был арестован в своем доме в Рассаде около 15:00 вторника, 23 мая, сообщил центральный полицейский участок Пхукета. Операцией руководил полковник Пичит Тхонгто из отдела по борьбе с наркотиками, также занимающий должность замначальника всей полиции провинции.
Господин Мангси был доставлен в полицейский участок Пхукет-Тауна, где ему предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
Напомним, что следы метамфетамина, самого распространенного на Пхукете нелегального стимулятора, были обнаружены в анализах капитана туристического катера, врезавшегося 17 мая в навигационную вышку в заливе Чалонг-Бэй. В результате аварии пострадали более 30 туристов, включая 21 гражданина России, девять граждан Казахстана и одного гражданина Украины.