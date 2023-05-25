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Почти 6 тыс. таблеток метамфетамина изъяли на Пхукете

Полиция Пхукета арестовала уроженца Накхон-Сри-Тхаммарата за хранение метамфетамина с целью продажи. У жившего в Рассаде мужчины изъяли 5,8 тыс. таблеток. Как говорится в полицейском отчете, драгдилер был известен на улицах как «Рот Кингкэу», из чего можно сделать вывод, где именно он проживал.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Мая 2023, 12:03 PM
На Пхукете задержали мужчину с 5,8 метамфетаминовыми таблетками. Фото: Phuket Police

На Пхукете задержали мужчину с 5,8 метамфетаминовыми таблетками. Фото: Phuket Police

Пхайрот (Рот Кингкэу) Мангси был арестован в своем доме в Рассаде около 15:00 вторника, 23 мая, сообщил центральный полицейский участок Пхукета. Операцией руководил полковник Пичит Тхонгто из отдела по борьбе с наркотиками, также занимающий должность замначальника всей полиции провинции.

Господин Мангси был доставлен в полицейский участок Пхукет-Тауна, где ему предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Напомним, что следы метамфетамина, самого распространенного на Пхукете нелегального стимулятора, были обнаружены в анализах капитана туристического катера, врезавшегося 17 мая в навигационную вышку в заливе Чалонг-Бэй. В результате аварии пострадали более 30 туристов, включая 21 гражданина России, девять граждан Казахстана и одного гражданина Украины.

 

 

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