Почти 40 человек арестованы на Пхукете за наркотики и оружие за неделю

В отчете полиции Пхукета за 15-21 октября приводится следующая информация касательно арестов по связанным с наркотиками статьям:
- Хранение и распространение – 11 дел, 11 арестованных подозреваемых;
- Употребление и хранение без цели распространения – 21 дело, 21 подозреваемый.
Изъятые за неделю нелегальные препараты в этот раз включают не только метамфетамин, но и редко фигурирующий в отчетах кокаин:
- Метамфетамин в таблетках – 1038 таблеток;
- Кристаллический метамфетамин – 56,3 грамма;
- Кокаин – 6,5 грамма.
Полиция не уточнила при каких обстоятельствах было изъято указанное выше количество кокаина. Сообщения об арестах за хранение этого наркотика появляются в полицейских сводках нечасто, основными потребителями считаются иностранные туристы и обеспеченные тайцы.
В части отчета, посвященной борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится о возбуждении семи дел и аресте такого же количества подозреваемых.
На сопровождающих отчет фотографиях изображены винтовка, внешне напоминающая пневматическую, а также кустарно изготовленный однозарядный пистолет под применяющиеся в дробовиках боеприпасы 12 калибра.
Подпись на фото c пистолетом указывает, что оружие было изъято полицейским участком Таланга. На фото с винтовкой можно заметить отражающееся в полированной поверхности стола название участка. Текст видин не целиком, но различимая его часть указывает на отделение по тамбону Вичит.
В отчете повторяют уже ранее звучавшие слова о том, что правоохранители выявляются замешанных в криминале людей двумя основными способами: через наблюдение за целевыми группами потенциальных подозреваемых и через получение информацию от ранее арестованных лиц. Полиция не уточняет, как именно следователи стимулируют подозреваемых предоставлять информацию.