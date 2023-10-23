Почти 40 человек арестованы на Пхукете за наркотики и оружие за неделю

Полиция Пхукета продолжает превентивную зачистку острова от криминала в преддверии высокого сезона. За неделю с 15 по 21 октября были арестованы 32 человека по наркотическим статьям, еще 7 человек – в рамках дел о незаконном хранении оружия, следует из отчета центрального отделения провинциальной полиции.

Новости Пхукета

Полиция продолжает кампанию по борьбе с криминалом на Пхукете. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция продолжает кампанию по борьбе с криминалом на Пхукете. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция продолжает кампанию по борьбе с криминалом на Пхукете. Фото: Phuket Provincial Police

Полиция продолжает кампанию по борьбе с криминалом на Пхукете. Фото: Phuket Provincial Police

В отчете полиции Пхукета за 15-21 октября приводится следующая информация касательно арестов по связанным с наркотиками статьям:

Хранение и распространение – 11 дел, 11 арестованных подозреваемых;

Употребление и хранение без цели распространения – 21 дело, 21 подозреваемый.

Изъятые за неделю нелегальные препараты в этот раз включают не только метамфетамин, но и редко фигурирующий в отчетах кокаин:

Метамфетамин в таблетках – 1038 таблеток;

Кристаллический метамфетамин – 56,3 грамма;

Кокаин – 6,5 грамма.

Полиция не уточнила при каких обстоятельствах было изъято указанное выше количество кокаина. Сообщения об арестах за хранение этого наркотика появляются в полицейских сводках нечасто, основными потребителями считаются иностранные туристы и обеспеченные тайцы.

В части отчета, посвященной борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится о возбуждении семи дел и аресте такого же количества подозреваемых.

На сопровождающих отчет фотографиях изображены винтовка, внешне напоминающая пневматическую, а также кустарно изготовленный однозарядный пистолет под применяющиеся в дробовиках боеприпасы 12 калибра.

Подпись на фото c пистолетом указывает, что оружие было изъято полицейским участком Таланга. На фото с винтовкой можно заметить отражающееся в полированной поверхности стола название участка. Текст видин не целиком, но различимая его часть указывает на отделение по тамбону Вичит.

В отчете повторяют уже ранее звучавшие слова о том, что правоохранители выявляются замешанных в криминале людей двумя основными способами: через наблюдение за целевыми группами потенциальных подозреваемых и через получение информацию от ранее арестованных лиц. Полиция не уточняет, как именно следователи стимулируют подозреваемых предоставлять информацию.