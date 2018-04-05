Почти 250 человек отравились «курицей по-тайски» в Киргизии

Минздрав Киргизии установил, что привело к отправлению 249 человек в Киргизии. Причиной происшествия стала зараженная сальмонеллой «курица по-тайски».

5 Апреля 2018 17:11:14

Фото: alatooborboru.kg

«По данным центра госсанэпиднадзора Бишкека, причиной отравления послужила курица по-тайски в кляре, в которой высеяны бактерии сальмонеллеза. В результатах проб, взятых у больных в республиканской клинической инфекционной больнице, также выявлена бактерия сальмонеллы», – заявила агентству РИА Новости пресс-секретарь Минздрава республики Жылдыз Айгерчинова.

По данным Минздрава, в процессе приготовления курицы по-тайски была «нарушена технология приготовления продуктов и условий хранения». На сайте ресторана, где отравились люди, блюдо описано как «курица в китайском маринаде кусочками с соусом».

Массовое отравление людей в Бишкеке произошло на прошлой неделе. За медицинской помощью обратились 249 человек, гостей местной свадьбы и их родственников, которые попробовали принесенные из ресторана «Ала-Тоо» блюда.