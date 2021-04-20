Почти 100 тыс. доз вакцины от CОVID-19 прибыли на Пхукет

В понедельник, 19 апреля, пхукетские медики получили еще почти 100 тыс. до китайской вакцины Coronavac производства компании Sinovac. Препарат будет использован для повторного вакцинирования тех, кто уже получил первый укол в начале апреля (инструкция к Coronavac предполагает две инъекции).

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В общей сложности в больницу Vachira Phuket Hospital доставили 99,48 тыс. до китайской вакцины. Первым делом медицинские специалисты убедились, что препарат транспортировался при положенной температуре в 2-8 градусов Цельсия, затем пересчитали количество ампул и инвентарные номера товара, сообщил вчера вечером Пхукетский офис Минздрава (РРНО).

Вакцина будет распределена между основными государственными больницами острова: 39,48 тыс. доз останется в Vachira Hospital, 30 тыс. направяться в Thalang Hospital, 20 тыс. – в Patong Hospital, 10 тыс. – в Chalong Hospital, – пояснил в видеообращении директор Vachira Hospital доктор Чалермпонг Суконтапон.

Повторная вакцинация тех, кто уже получил первую прививку, начнется 22 апреля и продлится до 30 числа. В приоритетном порядке укаолы получат представители медицинского персонала, сотрудники праоохранительных органов, военные и все, кто боролся с вирусом на передовой. В РРНО поставили себе цель проводить по 8-9 тыс. прививок в день.

Второй этап вакцинации будет проходить там же, где и первый: в спорт-комплексе в Сапан-Хине, в отеле Angsana Laguna Phuket в Чернг-Талей, в отеле Phuket Orchid Resort в Кароне, в Международном аэропорту Пхукета (X-Terminal building) и торговом центре Jungceylon в Патонге.

«Лица, уже получившие первую прививку, получат через SMS назначение на вторую вакцинацию. В сообщение будут указаны день и время, когда нужно будет явиться на прививочную станцию. Людей, ждущих своей очереди на вакцинацию в мае, мы проинформируем чуть позже», – пояснил доктор Суконтапон.

Если первая прививка уже была сделана, но сообщение SMS не пришло, то можно проверить свой статус на сайте Phuket Must Win.

«Если у вас не получается отыскать свое имя, то можно в любой придти на саму прививочную станцию после 15:00 и предъявиь сертификат о первой прививке. Пожалуйста, сделайте второй укол!», – призвал директор Vachira Hospital.

В вечернем видеообращении вместе с доктором Суконтапоном участвовали директор РРНО Кусак Кукиаиттикун и вице-губернатор Пийяпонг Чувонг.

«Я хочу напомнить, что даже после вакцинации у вас все еще есть шанс заболеть, но течение болезни тяжелым не будет. Так что все мы по-прежнему должны соблюдать меры санитарно-эпидемиологического контроля и гигиены», – напомнил глава РРНО.

Вице-губернатор Чувонг, в свою очередь, добавил, что сейчас речь идет именно о повторной вакцинации тех, кто уже получил первый укол. Запись участников майской вакцинации началась 20 апреля. В июне медики проведу третий раунд, вакцинировав в общей сложности около 300 тыс человек.