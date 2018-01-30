The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Почетный вице-консул России на Пхукете получил гражданство РФ

Посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило о принятии в российское гражданство Редуана Мебарека, являющегося заместителем почетного консула РФ на Пхукете, в Пханг-Нга и в Краби.

Новости Пхукета

30 Января 2018 09:45:43

Фото: Посольство РФ в Таиланде / Facebook.com/RusEmbThailand
Фото: Посольство РФ в Таиланде / Facebook.com/RusEmbThailand

Как сообщило посольство на своей официальной странице в Facebook, господин Мебарек был принят в гражданство РФ в соответствии с указом президента Владимира Путина от 31 декабря 2017 года. В понедельник, 29 января, господин Мебарек принес присягу на торжественной церемонии в российском посольстве в Бангкоке.

На церемонии присутствовали посол РФ в Таиланде Кирилл Барский и сотрудники дипломатической миссии. Как сообщает посольство, Кирилл Барский поздравил Редуана Мебарека «с этим важнейшим событием в его жизни и пожелал новому российскому гражданину счастья и успехов».

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин задержан по делу о мошенничестве в Таиланде
Россиянин задержан по делу о мошенничестве в Таиланде
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
BISP желает Тою удачи в финале Faldo Series
BISP желает Тою удачи в финале Faldo Series
Ребрышки Naughty Nuri’s прибыли на Пхукет
Ребрышки Naughty Nuri’s прибыли на Пхукет
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.