Почетный вице-консул России на Пхукете получил гражданство РФ

Посольство Российской Федерации в Таиланде сообщило о принятии в российское гражданство Редуана Мебарека, являющегося заместителем почетного консула РФ на Пхукете, в Пханг-Нга и в Краби.

30 Января 2018 09:45:43

Фото: Посольство РФ в Таиланде / Facebook.com/RusEmbThailand

Как сообщило посольство на своей официальной странице в Facebook, господин Мебарек был принят в гражданство РФ в соответствии с указом президента Владимира Путина от 31 декабря 2017 года. В понедельник, 29 января, господин Мебарек принес присягу на торжественной церемонии в российском посольстве в Бангкоке.

На церемонии присутствовали посол РФ в Таиланде Кирилл Барский и сотрудники дипломатической миссии. Как сообщает посольство, Кирилл Барский поздравил Редуана Мебарека «с этим важнейшим событием в его жизни и пожелал новому российскому гражданину счастья и успехов».