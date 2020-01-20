Почетное консульство России планируется открыть на севере Таиланда

Как отметил господин Томихин, у посольства «есть планы учредить почетное консульство на севере Таиланда».
«Были бы рады открытию почетного консульства в этой части страны, поскольку все больше наших граждан и туристов посещают ее. Надеемся, что это пойдет на пользу», – цитирует ТАСС слова господина Томихина.
Посол не уточнил,в какой именно провинции северного Таиланда может открыться почетное консульство. При этом глава дипломатической миссии напомним о продолжающейся «практической работе по открытию генерального консульства на Пхукете, в ведении которого будут находиться некоторые южные провинции королевства».
По словам господина Томихина, в Таиланд уже прибыли первый сотрудник и генеральный консул.
Посол также констатировал, что в 2019 году не удалось достичь прогресса в вопросе об открытии в Таиланде Российского культурного центра.
«Наш проект находится на согласовании у местных властей», – пояснил господин Томихин.