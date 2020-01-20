Посольство России в Таиланде рассматривает возможность открытия почетного консульства на севере Королевства. Соответствующее заявление сделал посол РФ в стране Евгений Томихин на третьей страновой конференции организаций российских соотечественников в Таиланде, проходившей 18 января на Пхукете.

Новости Пхукета

20 Января 2020, 09:52 AM

Почетное консульство России планируется открыть на севере Таиланда. Фото: Архив The Phuket News

Как отметил господин Томихин, у посольства «есть планы учредить почетное консульство на севере Таиланда».

«Были бы рады открытию почетного консульства в этой части страны, поскольку все больше наших граждан и туристов посещают ее. Надеемся, что это пойдет на пользу», – цитирует ТАСС слова господина Томихина.

Посол не уточнил,в какой именно провинции северного Таиланда может открыться почетное консульство. При этом глава дипломатической миссии напомним о продолжающейся «практической работе по открытию генерального консульства на Пхукете, в ведении которого будут находиться некоторые южные провинции королевства».

По словам господина Томихина, в Таиланд уже прибыли первый сотрудник и генеральный консул.

Посол также констатировал, что в 2019 году не удалось достичь прогресса в вопросе об открытии в Таиланде Российского культурного центра.

«Наш проект находится на согласовании у местных властей», – пояснил господин Томихин.