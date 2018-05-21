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Почетное консульство России открылось на Самуи

Торжественная церемония открытия почетного консульства Российской Федерации на острове Самуи (Таиланд, провинция Сураттхани) состоялась в пятницу, 18 мая.

Новости Пхукета

21 Мая 2018 12:01:57

Фото: Посольство РФ в Таиланде / Facebook.com/RusEmbThailand
Фото: Посольство РФ в Таиланде / Facebook.com/RusEmbThailand

Об открытии почетного консульства сообщило на своей странице в Facebook посольство Российской Федерации в Таиланде. Почетным консулом России в провинции Сураттхани стал местный бизнесмен Ашвани Баджадж. Консульство расположилось в гостинице W Koh Samui, входящей в число активов господина Баджаджа.

Как сообщило посольство, на церемонии открытия консульства присутствовали мэр Самуи Рамнет Чайкванг, вице-мэр Мунсилп Синн Пулсават, представители провинциальных и муниципальных органов власти, деловых кругов, СМИ, настоятель местного Храма Вознесения иерей Алексий Головин, а также многочисленные российские граждан, проживающие на Самуи. Открыл церемонию посол России в Таиланде Кирилл Барский.

Как указал господин Барский, решение об открытии консульства было принято на фоне значительного поступательного роста турпотока из Таиланда в Россию, который в 2017 году составил 1,35 млн. человек и за первый квартал текущего года увеличился на 28%.

В своем выступлении почетный консул Баджадж заверил, что будет делать все от него зависящее для надлежащего обеспечения прав и законных интересов российских граждан на территории его консульского округа, оказывать проживающим и находящимся здесь на отдыхе россиянам всевозможное содействие, способствовать реализации здесь российских бизнес-проектов.

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