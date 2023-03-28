Почерневшему каналу в Камале прописали кислородотерапию и расширение устья

Официальные лица займутся каналом в Камале, после того как сезонное цветение воды в нем вызвало традиционный резонанс в социальных сетях. Глава округа Кату Тхитиват Бункит и президент административной организации тамбона Камала (OrBorTor) Джутха Думлак проинспектировали пляж утром 28 марта, убедились в изменении цвета воды в клонге и объявили о том, что займутся решением проблемы. Заодно официальные лица подтвердили, что водоочистная система в канале вообще-то не работает. Хотя и с ней клонг Пак-Банг, скорее всего, почернел бы в засушливые и жаркие мартовские дни.

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Морская органика на пляже в Камале. Фото: Потемневший канал в Камале. Явление носит сезонный характер (как минимум при текущем графике чистки). Фото: Kathu District Office

Морская органика на пляже в Камале. Фото: Потемневший канал в Камале. Явление носит сезонный характер (как минимум при текущем графике чистки). Фото: Kathu District Office

Как и в случае с Патонгом, потемнение канала сопровождается бурным ростом органики в море, которую регулярно выносит на берег. Муниципальные служащие убирают побережье, но чтобы что-то сделать с каналом, нужно задействовать строительную технику. Как правило расширение устья для облегчения тока воды проводится при помощи экскаватора и не занимает много времени.

Говоря о причинах потемнения воды, глава окружной управы господин Бункит назвал те же причины, что пять или десять лет назад. В текущий через Камалу клонг неизбежно попадают жидкие и твердые отходы. Март в этом отношении не пиковый месяц, но это самая жаркая часть года, что способствует обмелению канала и повышению температуры воды в нем. В итоге канал начинает цвести.

«В сухой сезон это частая проблема. OrBorTor Камалы проведет откачку воды из канала, также мы пошлем людей, чтобы убрать образовавшийся на выходе к морю песчаный барьер, сужающий устье», – заявил господин Бункит.

Кроме того, в клонге Пак-Банг установят генератор кислорода, который также должен способствовать очищению воды. При этом о ремонте водоочистной системы за 58 млн бат, установленной в 2020 году, ничего сказано не было. Господин Бункит лишь констатировал, что она вышла из строя.

Также жителей Камалы отдельно попросят быть сознательными и следить за тем, чтобы бытовой мусор и отходы не попадали в текущий через поселок канал, который затем впадает в море. В перспективе канал ожидает полноценная чистка и углубление с применением тяжелой техники.