Почему растительное меню полезно не только для вас, но и для вашего бизнеса

Новогодняя пора – это время, когда мы даем себе обещание, что изменим свою жизнь к лучшему. Согласно опросам, самое популярное обещание, которое люди давали себе в 2021 году, связано с более активным занятием спортом, на втором месте – обещание похудеть, на третьем – есть более здоровую пищу.

27 Января 2022, 08:10 PM

Растительные блюда хороши не только для вашего организма, но и для бизнеса. Фото: Аделаида Кастано, кафе Soul.

Лишь 46 процентов людей, которые решили изменить свою жизнь, успешно выполняют свои обещания, следует из исследования, которое было опубликовано в медицинском издании Journal of Clinical Psychology.

Голубые зоны

Держа в уме эту неутешительную статистику, почему бы вместо очередной радикальной диеты не попробовать проверенный способ изменить жизнь? Тем более, если этот способ поможет вам не только избавиться от лишнего веса, но и продлить жизнь.

В мире есть пять регионов, известных как голубые зоны, где число людей, доживающих до очень преклонного возраста (100 лет и больше), значительно выше среднего значения по миру.

Впрочем они не только живут дольше, они еще и чувствуют себя здоровее на протяжении всей жизни, что позволяет им оставаться активными даже в глубокой старости. Голубых зон пять – Окинавские острова в Японии, полуостров Никоя в Коста-Рике, итальянская Сардиния и город Лома-Линда в Калифорнии.

Диета, которую соблюдают в этих регионах, сродни средиземноморской. Ученые доказали, что она снижает риск развития болезни сердца, рака, диабета, деменции и Альцгеймера. Как и средиземноморская диета, она предлагает употреблять в пищу цельные злаки, фрукты, овощи, орехи, бобовые, семена, пряности, а также оливковое масло вместо сливочного.

Вот еще несколько вещей, которым мы могли бы научиться у жителей голубых зон.

Рацион должен быть на 95 процентов растительным. Они едят очень мало мяса, в среднем лишь 50 граммов дважды в неделю. Для сравнения, cредняя котлета для бургера весит около 200 граммов, а стейк в ресторане – 400 граммов. Натуральные и органические продукты. Жители голубых зон избегают полуфабрикатов, особенно, переработанного мяса вроде бекона, колбас и сосисок, которые Всемирная организация здравоохранения относит к канцерогенам первого типа. Сократите потребление молочных продуктов, которые содержат много жиров и сахара и трудно перевариваются большинством людей. Ежедневно съедайте полстакана фасоли. Она богата клетчаткой и действует как пробиотик, благотворно влияя на микрофлору кишечника. Жители голубых зонах едят в среднем в четыре раза больше бобов, чем весь остальной мир. Умеренное употребление алкоголя. Известно, что у жителей голубых зон прекрасно налажены взаимоотношения с окружающими, а значит, избежать совместных вечеров с алкоголем не получится. Главное, употреблять алкоголь под еду и не в одиночку. Ешьте орехи на перекус. В голубых зонах вместо продуктов, подвергшихся обработке, перекусывают орехами, которые богаты полезными веществами и жирами. Сократите потребление сахара. Среднестатистический житель голубых зон съедает примерно семь чайных ложек сахара в день, который попадает в организм с пищей. Для сравнения, средний россиянин съедает 22 чайных ложки сахара в день. Прекращайте есть, когда вы сыты на 80 процентов. Японцы называют эту практику, крайне распространенную именно на Окинавских островах, hari hacha bu . Ешьте меньше яиц. В среднем жители голубых зон съедают всего около трех яиц в неделю на человека. Притом, эти яйца приносят куры на свободном выгуле, которым не вводят гормоны и антибиотики.

Флекситарианство

Количество людей, которые становятся веганами или вегетарианцами растет по экспоненте, увеличившись с 1,3 млн до 2,6 млн всего за четыре последних года. И все же их общее число остается относительно небольшим – 3 процента веганов и 5 процентов вегетарианцев во всем мире.

В то же время количество флекситарианцев – людей, которые иногда едят мясо и рыбу, но в основном придерживаются растительного рациона – растет еще быстрее. Это значит, что диеты на основе растительной пищи – не временная причуда, а тренд, который останется с нами надолго.

Целых 47 процентов американцев считают себя флекситарианцами, пескетерианцами (едят рыбу и морепродукты), веганами или вегетарианцами, а две трети населения США снижает потребление мяса.

Точно так же почти треть европейцев больше не считает себя полноценными мясоедами. Наиболее часто упоминаемые причины, по которым они перестают есть мясо, связаны со здоровьем, лишним весом, заботой о животных и окружающей среде.

Полезно для бизнеса

Блюда на растительной основе полезны не только для окружающей среды и вашего здоровья, но и для бизнеса, если вы владелец ресторана. В среднем, если у вас за столом четыре американца, двое из них, скорее всего, предпочтут вегетарианские блюда. Если у вас за столом четверо европейцев, вполне вероятно, что по крайней мере один из них выберет блюдо растительного происхождения.

Таким образом, стоит ввести в меню опции на растительной основе, даже если ваш ресторан в основном специализируется на стейках. Это позволит друзьям, у которых разные предпочтения в еде, обедать вместе.

Многие из лучших ресторанов мира уже сделали это. Например, Дэниел Хамм, владелец нью-йоркского Eleven Madison Park, отмеченного тремя звездами MICHELIN, в прошлом году презентовал веганское меню, заявив: «Действующая система общепита просто нежизнеспособна».

Ресторан Geranium в Дании, который занимает второе место в рейтинге 50 лучших ресторанов мира, убрал мясо из меню.

На Пхукете также наблюдается бум на ниве веганских ресторанов. В их числе недавно открывшийся Soul, расположенный в Кароне и принадлежащий французскому ресторатору Аделаиде Кастано.«80% наших гостей не веганы, они приходят потому, что им интересно, какова на вкус растительная кухня», – говорит Аделаида.

Автор – Палмер Овьенг — экоактивист, сотрудничающий с организациями Kamala Green Club и Global Sustainability Hub.