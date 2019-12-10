Победители тайской лотереи ежегодно теряют по 1 млрд бат выигранных денег

Как пояснил газете источник в GLO, случаи, когда победители не могут забрать выигрыш из-за утери билетов, составляют меньшинство.
«В большинстве случаев покупатели билетов просто недостаточно тщательно проверяют итоги розыгрыша», – заявил источник, имя и должность которого в публикации Bangkok Post не указывается.
По словам собеседника газеты, большинство покупателей билетов проверяют лишь выпавшую комбинацию главного приза (6 млн бат) и «утешительные» комбинации из двух и трех цифр (2 тыс. бат и 4 тыс. бат).
Все остальные выигрышные варианты, включая 100 шестизначных комбинаций, дающих по 20 тыс. бат, многими игроками игнорируются. Это и приводит к тому, что в среднем 1 млрд бат выигранных призов ежегодно остаются невостребованными.
Очевидно, что многие участники лотереи не используют и сайт GLO с сервисом проверки итогов лотереи, который позволяет проверить номер своего билета по всем категориям возможных призов сразу (только шестизначных выигрышных комбинаций в каждом розыгрыше более 150).