Победители тайской лотереи ежегодно теряют по 1 млрд бат выигранных денег

Более 10,4 млрд бат призовых денег не были востребованы покупателями билетов тайской государственной лотереи за последние 10 лет. Соответствующую информацию раскрыл газете Bangkok Post источник в Управлении государственной лотереи (GLO).

Новости Пхукета

10 Декабря 2019, 09:17 AM

Фото: Sutharat Husted

Как пояснил газете источник в GLO, случаи, когда победители не могут забрать выигрыш из-за утери билетов, составляют меньшинство.

«В большинстве случаев покупатели билетов просто недостаточно тщательно проверяют итоги розыгрыша», – заявил источник, имя и должность которого в публикации Bangkok Post не указывается.

По словам собеседника газеты, большинство покупателей билетов проверяют лишь выпавшую комбинацию главного приза (6 млн бат) и «утешительные» комбинации из двух и трех цифр (2 тыс. бат и 4 тыс. бат).

Все остальные выигрышные варианты, включая 100 шестизначных комбинаций, дающих по 20 тыс. бат, многими игроками игнорируются. Это и приводит к тому, что в среднем 1 млрд бат выигранных призов ежегодно остаются невостребованными.

Очевидно, что многие участники лотереи не используют и сайт GLO с сервисом проверки итогов лотереи, который позволяет проверить номер своего билета по всем категориям возможных призов сразу (только шестизначных выигрышных комбинаций в каждом розыгрыше более 150).