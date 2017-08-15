По югу Таиланда выпущено метеорологическое предупреждение

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение по южным провинциям страны, включая Пхукет.

15 Августа 2017 10:29:08

В ряде районов Пхукета уже зафиксированы локальные наводнения. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Синоптики ожидают, что сильные дожди будут идти на Пхукете и в соседних провинциях вплоть до субботы, 19 августа, включительно. Метеорологический департамент Таиланда призывает жителей быть готовыми к локальным наводнениям и оползням.

«Капитанам судов в Андаманском море рекомендуется осуществлять навигацию с осторожностью, поскольку высота волн может достигать 2-3 м и более 3 м во время сильных штормов», – говорится в предупреждении ТМD.

Предупреждение было выпущено в 6:00 утра 15 августа.