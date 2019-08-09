Шеф полиции Патонга прокомментировал резонансное видео, на котором запечатлена драка между неким иностранцем и охранником развлекательного заведения в одном из переулков, отходящих от Бангла-Роуд.

Новости Пхукета

9 Августа 2019, 11:00 AM

По следам драки на Бангла-Роуд обвинения предъявят обоим участникам.

Видеозапись драки между охранником и иностранцем была выложена в сеть в четверг, 8 августа. Сам же инцидент произошел около 1:00 ночи того же дня.

На ролике видно, как человек в форме клубного охранника добивает ногами уже лежащего и не сопротивляющегося мужчину. Драка заканчивается лишь после того, как секьюрити оттаскивают другие находящиеся в переулке люди.

В беседе с The Phuket News шеф полиции Патонга полковник Анотай Джинджамани рассказал, что инцидент произошел в переулке Soi Seadragon. Одним из участников драки действительно был охранник местного бара, вторым – некий пхукетский экспат из Патонга.

Полковник Джиндамани заявил, что на видео попал только самый драматичный момент событий. По словам офицера, после окончания драки охранник и иностранец переговорили и конфликт был исчерпан.

«Это подтвердили и очевидцы с Soi Seadragon», – заверил шеф полиции Патонга.

«Пожалуйста, не делайте неверных выводов. Видео недостаточно длинное, чтобы показать окончание истории, когда мужчины говорили друг с другом. Это может заставить людей неверно понять ситуацию и навредить туристическому имиджу Пхукета», – добавил полковник Джиндамани.

Офицер отметил, что к ответственности будут привлечены оба участника драки. Обоим будут предъявлены обвинения в причинении вреда здоровью другого человека.