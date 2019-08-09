По следам драки на Бангла-Роуд обвинения предъявят обоим участникам.

Видеозапись драки между охранником и иностранцем была выложена в сеть в четверг, 8 августа. Сам же инцидент произошел около 1:00 ночи того же дня.
На ролике видно, как человек в форме клубного охранника добивает ногами уже лежащего и не сопротивляющегося мужчину. Драка заканчивается лишь после того, как секьюрити оттаскивают другие находящиеся в переулке люди.
В беседе с The Phuket News шеф полиции Патонга полковник Анотай Джинджамани рассказал, что инцидент произошел в переулке Soi Seadragon. Одним из участников драки действительно был охранник местного бара, вторым – некий пхукетский экспат из Патонга.
Полковник Джиндамани заявил, что на видео попал только самый драматичный момент событий. По словам офицера, после окончания драки охранник и иностранец переговорили и конфликт был исчерпан.
«Это подтвердили и очевидцы с Soi Seadragon», – заверил шеф полиции Патонга.
«Пожалуйста, не делайте неверных выводов. Видео недостаточно длинное, чтобы показать окончание истории, когда мужчины говорили друг с другом. Это может заставить людей неверно понять ситуацию и навредить туристическому имиджу Пхукета», – добавил полковник Джиндамани.
Офицер отметил, что к ответственности будут привлечены оба участника драки. Обоим будут предъявлены обвинения в причинении вреда здоровью другого человека.