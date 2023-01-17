По мотивам пхукетской «Любви на мосту Сарасин» сняли фильм

В Таиланде экранизировали знаменитую пхукетскую историю о несчастной любви, закончившей совместным самоубийством влюбленных на мосту Сарасин (Sarasin Bridge). Предпремьерный показ фильма, получившего название «Сапан Рак Сарасин 2216» (Sarasin Bridge Love 2216) состоялся 15 января в провинции Пханг-Нга, причем не в одном из кинотеатров, а у самого моста, где закончилась история любви юноши Ко и девушки Киу.

Новости Пхукета

17 Января 2023, 09:50 AM

Кадры из фильма Фото: M Pictures / SFCinemaCity.com

На показе под открытым небом присутствовал новый губернатор провинции Пханг-Нга Экарат Лисен, недавно сменивший в этой должности уроженца Пхукета Джамрона Типаяпонгтаду. Также, разумеется, приехал режиссер ленты Экачай Сривичай.

Фильм Sarasin Bridge Love 2216 пересказывает историю любви и смерти водителя автобуса Ко и студентки из привилегированной семьи по имени Киу. Между молодыми людьми из двух разных миров возникли чувства, но семья Киу предсказуемо была против их отношений. В итоге влюбленные покончили с собой, спрыгнув с моста, соединяющего Пхукет с материком.

История Ко и Киу известна далеко за пределами Пхукета. Многие тайцы во время туристических поездок на остров считают обязательным посетить мост Сарасин и побывать на месте, где закончилась история пхукетских Ромео и Джульетты. Впрочем, есть у этой популярности и темная сторона – каждый год несколько человек предпринимают попытки совершить суицид на этом же месте. Зачастую попытки оказываются успешными из-за сильных течений под мостом, уносящих людей в залив Пханг-Нга.

Общенациональная премьера «Любви на мосту Сарасин» назначена на 19 января. Трейлер можно посмотреть здесь.