По факту публикации о пхукетском зоопарке возбудили дело

Полиция Пхукета предъявила обвинения двум тайским гражданам и двум иностранцам по факту публикации в сети сообщения о брошенных в пхукетском зоопарке животных с призывом пожертвовать деньги на обеспечение их кормом.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Апреля 2020, 02:03 PM

Два иностранца и два тайца задержаны за публикацию о пхукетском зоопарке. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О возбуждении дела сообщил 23 апреля шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири. Генерал выступил с заявлением в полицейском участке, где фигурантам были предъявлены обвинения. В нарушении Закона о компьютерных преступлениях (публикация недостоверной информации в сети) обвиняются гражданка США Джой Мариан Соммерс, гражданин Австралии Минх Нгуен, тайские граждане Хуссейн Ахмад и Хассан Кохкхар.

Поводом для возбуждение дела стало снятое в зоопарке видео с выглядящим нездоровым тигром, опубликованное на странице Джой Соммерс в Facebook. Также госпожа Соммерс не стала отрицать открытие банковского счета на имя Хассана Кохкхара для приема пожертвований на закупку корма о животных. Призыв к пожертвованию средства и закупку на них корма также подтверждает видео с канала Минха Нгуена на YouTube.

Само видео с тигром, как заявил генерал-майор Тхакурапуньясири было предположительно снято Хассаном Кохкхаром, который 14 апреля незаконно проник на территорию зоопарка. Роль Хуссейна Ахмада генерал не уточнил.

Как пояснил генерал Тхакурапуньясири, владелец зоопарка Сурия Тантхавивонг обратился в полицию с заявлением о том, что изложенные в публикации сведения недостоверны: животных в зоопарке никто не бросал, корма для них достаточно, а никакого сбора средств от лица заведения не ведется.. При этом, как отметил глава полиции Пхукета, на счет Хассана Кохкхара к тому времени поступили «миллионы бат» пожертвований.

Позицию владельца зоопарка подтвердили и официальные лица, проверившие условия содержания животных 17 апреля и заявившие после этого, что они находятся «в отличном состоянии». Одновременно с этим ревизоры заверили, что хоть животные и ни в чем не нуждаются, зоопарку все равно будет предоставлен корм для его подопечных.

Сам владелец зоопарка тем временем заявил, что готов принять помощь от неравнодушных людей.

«Связаться с нами и узнать подробности можно по телефону 061-8259225», – заявил Сурия Тантхавивонг.

Как пояснил генерал Тхакурапуньясири, Джо Соммерс, Минху Нгуену, Хуссейну Ахмаду и Хассану Кохкхару предъявлены обвинения в публикации в сети недостоверной информации, наносящей вред другим людям (до пяти лет тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа по Закону о компьютерных преступлениях). Хассану Кохкхару дополнительно предъявлены обвинения в незаконном нарушении границ частной собственности (до пяти лет тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа). Счет для сбора пожертвований, на который поступили «миллионы бат», арестован.



